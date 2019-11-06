Принса могут убрать из «Динамо», а ведь два месяца назад ему хотели делать белорусский паспорт

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В воскресенье минское «Динамо» установило рекорд. Правда, пока лишь с приставкой анти-. Матчем с «Салаватом Юлаевым» «зубры» продлили свою серию поражений до 11 матчей. Так долго в своей кахээловской истории минчане проигрывали только в прошлом сезоне. Крэйг Вудкрофт добрался до «достижения» Горди Дуайера, который также уступил в 11 матчах подряд и вскоре был отправлен в отставку. И на этот раз реакция боссов клуба последовала незамедлительно.

«Будут сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже», — пообещал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков всего через несколько часов после уфимского конфуза 1:9. «Чуть позже» наступило во вторник. Минчане объявили о расторжении контракта с американским форвардом Дрю Шором и выставлении на драфт отказов его соотечественника-нападающего Шейна Принса (до кучи по фармам разослали Андрей Степанова, Романа Дюкова, Никиту Феоктистова и Даниила Бокуна). Такое решение выглядит не самым очевидным. Почему же его приняли?

Что о них говорили при подписании?

Подписание Шора Басков встретил с оптимизмом. Американец уже был хорошо знаком с «Минск-Ареной», где его сборная играла матчи ЧМ-2014, а Вудкрофт помнил хоккеиста по чемпионату Швейцарии.

«Дрю — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю. У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи… Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более шестидесяти процентов вбрасываний», — говорил Басков.

Принса взяли уже по ходу сезона. Американца подписали 6 сентября — как раз во время выездной серии. Первый матч он ждал почти неделю. Басков не скрывал, что канадца взяли с прицелом на натурализацию. Сам Принс признавался, что при подписании контракта возможность надеть джерси сборной Беларуси была не последним фактором.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B37vsQtn1Be/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-22T20:14:51+00:00">22 Окт 2019 в 1:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как они играли?

В первых матчах на Шора не особо обращали внимания, но уже тогда американец делал погоду. В игре с «Нефтехимиком» он сделал две голевые передачи — обе в большинстве. Дрю можно было назвать теневым лидером «зубров». Американец очень хорошо видит площадку и до появления Спунера был главным диспетчером команды, хоть это и не всегда замечали. Причем в отличие от канадского партнера он активнее вступает в прессинг и силовую борьбу, запомнился не одним классным индивидуальным проходом.



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У Шора неплохо получалось взаимодействовать с Теему Пулккиненом, который любит бросать отовсюду. 5 из 9 голов финн забил с передач американца. Еще один конек форварда — игра на вбрасываниях. За Шором остались 59,9% дуэлей на точке — это один из лучших показателей по КХЛ среди хоккеистов, которых часто используют в этой роли. Американец стал незаменимым плеймейкером и игроком бригады большинства. Но, несмотря на свою природную щедрость, он не упускал возможности бросить — таких попыток насчитали аж 47 (больше только у Костицына и Пулккинена). Правда, эффективность в этом компоненте не самая высокая. После травмы Пулккинена Шор стал лучшим бомбардиром «Динамо» с 17 (3+14) очками.

«Это отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами. Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему», — рассказал о мотивах расторжения контракта Басков.

***

Принс пробыл в простое целую неделю и дебютировал в домашней игре с «Сибирью» (2:3). Уже на пятой минуте Шейн открыл счет голам в новой команде. Через несколько дней форвард приложил руку к победе над «Магниткой» (3:2), сделав 1+1. Результативный почин американец поддержал и в следующих играх. Журналист Руслан Васильев уже видел тройку Принс — Паре — Костицын на домашнем чемпионате мира.

Но вместе с победами «Динамо» испарилась и результативность Принса. В последних 10 матчах американец отметился лишь голом и ассистом. Апогеем стал выезд в Магнитогорск. Форвард провел на льду лишь три с половиной минуты, но этого времени ему хватило, чтобы «отличиться». Принс в безобидной ситуации заехал сопернику клюшкой по лицу. Шейну повезло отделаться лишь малым штрафом, но «Металлург» воспользовался численным преимуществом — и до конца матча на площадке легионер больше не появился. В игре с «Салаватом» он вообще не выходил на лед.

«Решение по Принсу связано с тем, наши ожидания при подписании контракта с ним были выше, нежели Шейн демонстрирует на старте сезона. От игроков такого уровня мы ждем, что они будут определять игру команды, вносить существенный вклад в результат», — пояснил выставление Принса на драфт отказа Басков.

Это все?

А вот и нет. «Зубры» решили усилить «Юность» Андреем Степановым, Романом Дюковым и Даниилом Бокуном, а Никита Феоктистов отправился в «Динамо-Молодечно». На первый взгляд ничего необычного. Феоктистов и Дюков и так мотались между основой и фармом, а Бокун не получал много игрового времени. Да и Степанов, несмотря на неплохую результативность (7 (4+3) очка), в этом сезоне не показывает убедительной игры (по плюс-минус он худший в команде — «-8»). Любопытно другое. Следующий матч «Динамо» проведет 12 ноября. В экстралиге А до конца недели перерыв на игры сборных. Получается, «зубры» отправляют своих игроков в фармы не за игровой практикой, а за тренировочной. Хотя, возможно, это просто решительная расчистка состава. При этом отцепление двух защитников в ситуации дефицита в обороне выглядит не самым очевидным шагом.