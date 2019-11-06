Грандиозный обмен в КХЛ: СКА и «Ак Барс» поменялись игроками сборной

СКА

Настоящих обменов, таких, какие как в НХЛ, в нашей лиге не так много. В основном, это продажа/покупка игрока — так называемый обмен на денежную компенсацию или скрытая аренда. Громких сделок сейчас мало даже в НХЛ, в КХЛ же трансферы между клубами игроков уровня сборной случаются не чаще чем пару раз в год.

СКА, хотя и находится на привычном для себя втором месте в конференции, явно недоволен своим выступлением и, главное, игрой. 8 поражений в 12 матчах октября -когда такое было? Разве что еще во времена суперлиги, когда армейцы Петербурга были мало кому нужным середняком. И хотя команда за последнее время потеряла большинство ведущих форвардов, защитника и вратаря, все равно ставит перед собой максимальные задачи. Когда тренер стоит на ушах, а игра все равно далека не то что от идеала, а недотягивает даже до лидера КХЛ, каким СКА всегда был в последние 10 лет, пора уже шевелиться менеджменту.

Игорь Ожиганов | Источник: Спорт-Экспресс

Приобретение Ожиганова понятно со всех точек зрения. Он имеет большой опыт игры за ТОП-клуб (ЦСКА), сборную, а СКА с их моделью игры с постоянным подключением защитников остро нуждается в атакующем оборонце, необходимом для игры в большинстве. Эту роль в команде выполнял человек-бросок Патрик Херсли, но с каждым годом он терял скорость, из-за чего игра в обороне так же ухудшалась. В этом межсезонье был приглашен шведский легионер Лукас Бенгстон, но получил травму и до сих пор непонятно, когда вернется в строй и, тем более, наберет кондиции. Есть еще Антон Белов, но в последнее время его замучили травмы и пока он далек от того Белова, которого мы все знаем.

Ожиганов — праворукий защитник, с хорошим катанием, броском. Его давно вел менеджмент «Торонто», он провел там сезон, но закрепиться в основе «Лифс» не удалось. Почему — об этом сам защитник подробно рассказал в «СЭ». Да и в третьей паре, выходя на лед от случая к случаю, свои лучшие качества, а тем более атакующие, не покажешь. В результате Игорь вернулся и оказался в «Ак Барсе» по итогам обмена на Иржи Секача.



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«Ак Барс»

С Ожигановым понятно. Теперь с Тихоновым и Рукавишниковым.

Виктор Тихонов | Источник: РИА

Виктор Тихонов в представлении особо не нуждается. Чемпион мира-2014 и его лучший бомбардир, двукратный обладатель Кубка Гагарина так и не смог покорить НХЛ и постепенно превратился в ролевика, выходя на лед в тройке с Кетовым и Каблуковым. Первым сажать в запас его начал еще Вячеслав Быков (в памятном полуфинале против ЦСКА и финале КХЛ-2015), а сейчас Виктор — стабильный игрок ротации с довольно большой зарплатой (порядка 40 миллионов рублей).

Роман Рукавишников попал в СКА из «Атланта», где раскрылся вместе с Кадейкиным, Сошниковым, Дыбленко, Лещенко и остальными талантливыми игроками, чья дальнейшая судьба сложилась по-разному. Роман — защитник оборонительного плана, хорош в выборе позиции и силовой борьбе. Много лет он ходил под сборной, но на чемпионат мира так и не попал, несмотря на то, что тренеры СКА и сборной с 2016 года совпадали. В последнее время Рукавишников стал тяжелеть и действовать все медленнее, хотя ему всего 27. Во многом именно с ним связана неудачная игра в обороне петербуржцев. Он — среди худших в команде по «плюс-минусу» (- 5).

Роман Рукавишников

Главный вопрос, зачем этот обмен «Ак Барсу»? Во-первых, они берут количеством: вместо одного получают двух квалифицированных игроков. Но главный вопрос снова в системе игры. В казанской команде права на Ожиганова поменяли на Секача, но сам защитник не был креатурой Квартальнова. Ему нужны мощные игроки обороны, а не быстрые атакующие защитники. Хоккей Дмитрия Вячеславовича известен давно — агрессивная игра в давление, защитники по большей части во время атаки привязаны к синей линии, а в большинстве Ожиганов если и играет, то совсем немного.