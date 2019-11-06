Грандиозный обмен в КХЛ: СКА и «Ак Барс» поменялись игроками сборной
Виктор Тихонов и Роман Рукавишников обменяны на Игоря Ожиганова.
Виктор Тихонов и Роман Рукавишников обменяны на Игоря Ожиганова.
Настоящих обменов, таких, какие как в НХЛ, в нашей лиге не так много. В основном, это продажа/покупка игрока — так называемый обмен на денежную компенсацию или скрытая аренда. Громких сделок сейчас мало даже в НХЛ, в КХЛ же трансферы между клубами игроков уровня сборной случаются не чаще чем пару раз в год.
СКА, хотя и находится на привычном для себя втором месте в конференции, явно недоволен своим выступлением и, главное, игрой. 8 поражений в 12 матчах октября -когда такое было? Разве что еще во времена суперлиги, когда армейцы Петербурга были мало кому нужным середняком. И хотя команда за последнее время потеряла большинство ведущих форвардов, защитника и вратаря, все равно ставит перед собой максимальные задачи. Когда тренер стоит на ушах, а игра все равно далека не то что от идеала, а недотягивает даже до лидера КХЛ, каким СКА всегда был в последние 10 лет, пора уже шевелиться менеджменту.
Приобретение Ожиганова понятно со всех точек зрения. Он имеет большой опыт игры за
Ожиганов — праворукий защитник, с хорошим катанием, броском. Его давно вел менеджмент «Торонто», он провел там сезон, но закрепиться в основе «Лифс» не удалось. Почему — об этом сам защитник подробно рассказал в «СЭ». Да и в третьей паре, выходя на лед от случая к случаю, свои лучшие качества, а тем более атакующие, не покажешь. В результате Игорь вернулся и оказался в «Ак Барсе» по итогам обмена на Иржи Секача.
С Ожигановым понятно. Теперь с Тихоновым и Рукавишниковым.
Виктор Тихонов в представлении особо не нуждается. Чемпион мира-2014 и его лучший бомбардир, двукратный обладатель Кубка Гагарина так и не смог покорить НХЛ и постепенно превратился в ролевика, выходя на лед в тройке с Кетовым и Каблуковым. Первым сажать в запас его начал еще Вячеслав Быков (в памятном полуфинале против ЦСКА и финале КХЛ-2015), а сейчас Виктор — стабильный игрок ротации с довольно большой зарплатой (порядка 40 миллионов рублей).
Роман Рукавишников попал в СКА из «Атланта», где раскрылся вместе с Кадейкиным, Сошниковым, Дыбленко, Лещенко и остальными талантливыми игроками, чья дальнейшая судьба сложилась
Главный вопрос, зачем этот обмен «Ак Барсу»?
В атаке у «Ак Барса» травмированы сразу трое игроков основы: Ткачев, Воронков и Лукоянов. Из них первые двое — центры. Тихонов же при определенном доверии еще вполне может выйти на свой прежний уровень, если не 2014 года, то 2016 уж точно. И при этом заметно добавит вариативности в атаке, так как может играть и в центре, и на краю. К тому же вертикальный хоккей Квартальнова с беготней и силовой борьбой ему придется по душе.