«Авангард» представил макет новой арены в Омске

Арена, вместимость которой составит 12 тысяч зрителей, представляет собой шестиэтажное сооружение, в одну из стен будет вмонтирован гигантский экран площадью 2000 квадратных метров. Проектом предусмотрена парковка на 1200 машиномест, вокруг ледового дворца будет создана парковая зона.