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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» представил макет новой арены в Омске

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем микроблоге в Twitter опубликовал макет новой ледовой арены.

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Арена, вместимость которой составит 12 тысяч зрителей, представляет собой шестиэтажное сооружение, в одну из стен будет вмонтирован гигантский экран площадью 2000 квадратных метров. Проектом предусмотрена парковка на 1200 машиномест, вокруг ледового дворца будет создана парковая зона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что строительство новой арены «Авангарда» предположительно должно начаться весной 2020 года.

Осенью 2018 года техническое состояние строительных конструкций «Арены Омск», которая являлась домашней «Авангарда», было оценено как аварийное. Омичи проводят домашние встречи КХЛ на арене в подмосковной Балашихе.

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