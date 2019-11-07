«Ожидал увидеть в России полуразрушенные здания». Откровения канадского тренера, уволенного из КХЛ

«Объект в Ярославле — это объект мирового уровня и уровня НХЛ. Фитнес, медицина, область спортивных наук и обслуживающий персонал — это качество НХЛ. Я ожидал увидеть полуразрушенные помещения и непрофессиональный обслуживающий персонал, но вместо этого был поражен уровнем финансирования и сотрудников команды и тренировочной базы», — приводит слова Мактавиша TSN.