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19:45 (мск), источник: Sport24

«Ожидал увидеть в России полуразрушенные здания». Откровения канадского тренера, уволенного из КХЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, с какими ожиданиями он ехал работать в Ярославский клуб.

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Источник: Sport24

«Объект в Ярославле — это объект мирового уровня и уровня НХЛ. Фитнес, медицина, область спортивных наук и обслуживающий персонал — это качество НХЛ. Я ожидал увидеть полуразрушенные помещения и непрофессиональный обслуживающий персонал, но вместо этого был поражен уровнем финансирования и сотрудников команды и тренировочной базы», — приводит слова Мактавиша TSN.

Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с 16 мая по 24 сентября этого года. Под его руководством ярославцы проиграли пять матчей из восьми.

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