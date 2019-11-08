Большая проблема сборной России. Шипачев — последний большой русский центр в КХЛ, за ним пропасть
Когда первый центр сборной России Павел Карнаухов.
Когда первый центр сборной России Павел Карнаухов.
Много ли пищи для размышлений дала первая игра сборной России при Алексее Кудашове? Наша команда неплохо комбинировала, дольше обычного задерживалась в позиционных атаках, а вот оборона, особенно это касается пятака, хромала на обе ноги. Если говорить о персоналиях, то понравился Антон Бурдасов, сполна отработавший аванс в виде капитанской нашивки. Но главное откровение случилось еще до стартового свистка. Павел Карнаухов — первый центр сборной России. Кажется, это звучит как приговор.
У Карнаухова как «первого центра сборной», конечно, есть несколько оговорок.
Но есть ли принципиальная разница: Карнаухов, Кадейкин или
В этой версии сборной России нет ни одного стопроцентного созидателя.
Ему, кажется, до лампочки, на каком месте идет «Динамо» и кого тренеры ставят ему в звено. Лучший 87-й номер мирового хоккея после Сидни Кросби в любом состоянии штампует очки и делает это красиво. А главное, что рядом с ним расцветают даже заурядные игроки.
Казалось бы, несмотря на отток за океан таких молодых центров как Воробьев, Каменев и Тренин, интересных персонажей в КХЛ хватает. Да только у каждого
Эти примеры выглядят частными, в них нет системности. Но есть проблема, которая затрагивает весь российский хоккей. Довольно часто доводилось видеть истории, когда талантливого, но еще слишком юного, центрального нападающего тренер команды КХЛ начинает подводить к составу через фланг. Якобы на этой позиции меньше ответственность, а значит, снижаются и риски. Отчасти это оправдано, но в большинстве случаев центр в шкуре вингера так и остается пылить на краю. А для клуба и сборной России умирает представитель дефицитного амплуа.
Такая метаморфоза в разное время произошла с двумя лидерами ЦСКА Константином Окуловым и Михаилом Григоренко. Оба в условиях молодежного хоккея показывали себя не просто центрами, а теми самыми дирижерами, которых так не хватает сейчас национальной команде. На родной позиции Окулов успел поиграть в «Сибири», а Григоренко — в НХЛ, но Кубок Гагарина они выигрывали уже в качестве крайних нападающих. Они приносили пользу команде, на новой позиции оба выглядят вполне органично, но в сухом остатке как центров мы их потеряли. То же самое касается Андрея Локтионова.
Прошлый сезон стал прорывным для железнодорожника Дениса Алексеева. Этой осенью в Балашихе зажигает Кирилл Семенов. Оба на данный момент находятся в расположении сборной России, но принципиально на общем фоне не выделяются. Кем наша национальная команда сможет усилиться на домашнем этапе Евротура? Раньше все проблемы решались вызовом Шипачева и Дацюка, но один пребывает за сборной в статусе «все сложно», а другой ей уже не помощник. Скорее, мы увидим нашествие условных «каблуковых».
Мы можем каждый год молиться на Евгения Малкина, чье здоровье все чаще дает о себе знать, но после четырехлетней дисквалификации его тезки Кузнецова у нас даже для чемпионата мира почти не остается