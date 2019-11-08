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18:32 (мск), источник: Sport24

Большая проблема сборной России. Шипачев — последний большой русский центр в КХЛ, за ним пропасть

Когда первый центр сборной России Павел Карнаухов.

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Источник: РИА "Новости"

Много ли пищи для размышлений дала первая игра сборной России при Алексее Кудашове? Наша команда неплохо комбинировала, дольше обычного задерживалась в позиционных атаках, а вот оборона, особенно это касается пятака, хромала на обе ноги. Если говорить о персоналиях, то понравился Антон Бурдасов, сполна отработавший аванс в виде капитанской нашивки. Но главное откровение случилось еще до стартового свистка. Павел Карнаухов — первый центр сборной России. Кажется, это звучит как приговор.

У Карнаухова как «первого центра сборной», конечно, есть несколько оговорок. Во-первых, что это за сборная такая? Если брать в расчет всех хоккеистов на планете Земля, обладающих паспортом гражданина РФ, то не первая и не вторая. Команду, которая отправилась в Финляндию, даже основным составом для Евротура не назовешь. Во-вторых, нумерация звеньев сборной России в игре с хозяевами Кубка Карьяла — штука весьма условная. Сочетания формировались по клубному принципу, и первым с тем же успехом можно считать как уфимское звено с Кадейкиным в роли центра, так и питерские со Швец-Роговым.

Но есть ли принципиальная разница: Карнаухов, Кадейкин или Швец-Роговой? Все они, по большей части, ремесленники. Центрфорвард «Салавата Юлаева» еще в прошлом сезоне нет-нет, да выдавал шедевры, но все равно выходил в четвертом звене. Там же, но в ЦСКА, большую часть взрослой карьеры провел Карнаухов. Он и когда за молодежную сборную России играл, не был на ведущих ролях. В той команде творил Михаил Воробьев, ныне разрывающийся между основой «Филадельфии» и АХЛ.

В этой версии сборной России нет ни одного стопроцентного созидателя. Кто-то скажет, что и не нужны они в современном хоккее. Мол, центр в 2019 году должен, прежде всего, выполнять максимальный объем работы, выигрывать больше половины вбрасываний и первым успевать в оборону. Но нам, все еще мечтающим уцепиться за уходящий сквозь пальцы советско-российский стиль, хочется иного. Нам, цитируя покойного Сергея Наильевича Гимаева, нужен мастерюга. Такой, каким является Вадим Шипачев.

Если взглянуть на тот резерв, что есть у штаба Кудашова в КХЛ, то за спиной у Шипачева никого толком-то и нет. Вадим после отъезда за океан всех своих многолетних партнеров по СКА остался в лиге чуть ли не единственным доминирующим игроком с «правильным» паспортом.

Ему, кажется, до лампочки, на каком месте идет «Динамо» и кого тренеры ставят ему в звено. Лучший 87-й номер мирового хоккея после Сидни Кросби в любом состоянии штампует очки и делает это красиво. А главное, что рядом с ним расцветают даже заурядные игроки.

Казалось бы, несмотря на отток за океан таких молодых центров как Воробьев, Каменев и Тренин, интересных персонажей в КХЛ хватает. Да только у каждого что-то, да не слава богу. Максим Шалунов без Сергея Шумакова откровенно загрустил. Александра Бурмистрова не сказать чтобы взбодрил обмен из Казани в Уфу. Была надежда, что смена тренера в «Ак Барсе» реанимирует Владимира Ткачева, но пока его полный тезка из СКА выглядит намного ярче. Резко и необъяснимо пошла вниз карьера Павла Красковского — одного из самых талантливых молодых центров в стране.


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Эти примеры выглядят частными, в них нет системности. Но есть проблема, которая затрагивает весь российский хоккей. Довольно часто доводилось видеть истории, когда талантливого, но еще слишком юного, центрального нападающего тренер команды КХЛ начинает подводить к составу через фланг. Якобы на этой позиции меньше ответственность, а значит, снижаются и риски. Отчасти это оправдано, но в большинстве случаев центр в шкуре вингера так и остается пылить на краю. А для клуба и сборной России умирает представитель дефицитного амплуа.

Такая метаморфоза в разное время произошла с двумя лидерами ЦСКА Константином Окуловым и Михаилом Григоренко. Оба в условиях молодежного хоккея показывали себя не просто центрами, а теми самыми дирижерами, которых так не хватает сейчас национальной команде. На родной позиции Окулов успел поиграть в «Сибири», а Григоренко — в НХЛ, но Кубок Гагарина они выигрывали уже в качестве крайних нападающих. Они приносили пользу команде, на новой позиции оба выглядят вполне органично, но в сухом остатке как центров мы их потеряли. То же самое касается Андрея Локтионова.

Прошлый сезон стал прорывным для железнодорожника Дениса Алексеева. Этой осенью в Балашихе зажигает Кирилл Семенов. Оба на данный момент находятся в расположении сборной России, но принципиально на общем фоне не выделяются. Кем наша национальная команда сможет усилиться на домашнем этапе Евротура? Раньше все проблемы решались вызовом Шипачева и Дацюка, но один пребывает за сборной в статусе «все сложно», а другой ей уже не помощник. Скорее, мы увидим нашествие условных «каблуковых».

Кто-то скажет, что это проблема не стоит и выеденного яйца. Ведь на чемпионат мира состав все равно будет формироваться из игроков НХЛ, а перспективных русских центров и в фарм-клубах хватает. Но ведь во времена доминирования в сильнейшей лиге мира Дацюка и Федорова на родине хватало центров «под Евротур». На каждого короля вбрасываний Горовикова был свой тонкий Зиновьев, на каждого силовика Свитова можно было найти Кайгородова.

Мы можем каждый год молиться на Евгения Малкина, чье здоровье все чаще дает о себе знать, но после четырехлетней дисквалификации его тезки Кузнецова у нас даже для чемпионата мира почти не остается центров-диспетчеров. Артем Анисимов хорошо исполнял роль страховщика для чудо-связки Кучеров — Гусев, но что мы будем делать, когда такой пары форвардов, понимающих друг друга с полуслова, не найдется? Наверное, вспомним, что центров на Руси как не умели готовить, так и не научились. А все, что у нас есть, это самородки.

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