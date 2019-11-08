Большая проблема сборной России. Шипачев — последний большой русский центр в КХЛ, за ним пропасть

Источник: РИА "Новости"

Много ли пищи для размышлений дала первая игра сборной России при Алексее Кудашове? Наша команда неплохо комбинировала, дольше обычного задерживалась в позиционных атаках, а вот оборона, особенно это касается пятака, хромала на обе ноги. Если говорить о персоналиях, то понравился Антон Бурдасов, сполна отработавший аванс в виде капитанской нашивки. Но главное откровение случилось еще до стартового свистка. Павел Карнаухов — первый центр сборной России. Кажется, это звучит как приговор.

У Карнаухова как «первого центра сборной», конечно, есть несколько оговорок. Во-первых, что это за сборная такая? Если брать в расчет всех хоккеистов на планете Земля, обладающих паспортом гражданина РФ, то не первая и не вторая. Команду, которая отправилась в Финляндию, даже основным составом для Евротура не назовешь. Во-вторых, нумерация звеньев сборной России в игре с хозяевами Кубка Карьяла — штука весьма условная. Сочетания формировались по клубному принципу, и первым с тем же успехом можно считать как уфимское звено с Кадейкиным в роли центра, так и питерские со Швец-Роговым.

Но есть ли принципиальная разница: Карнаухов, Кадейкин или Швец-Роговой? Все они, по большей части, ремесленники. Центрфорвард «Салавата Юлаева» еще в прошлом сезоне нет-нет, да выдавал шедевры, но все равно выходил в четвертом звене. Там же, но в ЦСКА, большую часть взрослой карьеры провел Карнаухов. Он и когда за молодежную сборную России играл, не был на ведущих ролях. В той команде творил Михаил Воробьев, ныне разрывающийся между основой «Филадельфии» и АХЛ.

В этой версии сборной России нет ни одного стопроцентного созидателя. Кто-то скажет, что и не нужны они в современном хоккее. Мол, центр в 2019 году должен, прежде всего, выполнять максимальный объем работы, выигрывать больше половины вбрасываний и первым успевать в оборону. Но нам, все еще мечтающим уцепиться за уходящий сквозь пальцы советско-российский стиль, хочется иного. Нам, цитируя покойного Сергея Наильевича Гимаева, нужен мастерюга. Такой, каким является Вадим Шипачев.

Если взглянуть на тот резерв, что есть у штаба Кудашова в КХЛ, то за спиной у Шипачева никого толком-то и нет. Вадим после отъезда за океан всех своих многолетних партнеров по СКА остался в лиге чуть ли не единственным доминирующим игроком с «правильным» паспортом.

Ему, кажется, до лампочки, на каком месте идет «Динамо» и кого тренеры ставят ему в звено. Лучший 87-й номер мирового хоккея после Сидни Кросби в любом состоянии штампует очки и делает это красиво. А главное, что рядом с ним расцветают даже заурядные игроки.

Казалось бы, несмотря на отток за океан таких молодых центров как Воробьев, Каменев и Тренин, интересных персонажей в КХЛ хватает. Да только у каждого что-то, да не слава богу. Максим Шалунов без Сергея Шумакова откровенно загрустил. Александра Бурмистрова не сказать чтобы взбодрил обмен из Казани в Уфу. Была надежда, что смена тренера в «Ак Барсе» реанимирует Владимира Ткачева, но пока его полный тезка из СКА выглядит намного ярче. Резко и необъяснимо пошла вниз карьера Павла Красковского — одного из самых талантливых молодых центров в стране.



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Эти примеры выглядят частными, в них нет системности. Но есть проблема, которая затрагивает весь российский хоккей. Довольно часто доводилось видеть истории, когда талантливого, но еще слишком юного, центрального нападающего тренер команды КХЛ начинает подводить к составу через фланг. Якобы на этой позиции меньше ответственность, а значит, снижаются и риски. Отчасти это оправдано, но в большинстве случаев центр в шкуре вингера так и остается пылить на краю. А для клуба и сборной России умирает представитель дефицитного амплуа.

Такая метаморфоза в разное время произошла с двумя лидерами ЦСКА Константином Окуловым и Михаилом Григоренко. Оба в условиях молодежного хоккея показывали себя не просто центрами, а теми самыми дирижерами, которых так не хватает сейчас национальной команде. На родной позиции Окулов успел поиграть в «Сибири», а Григоренко — в НХЛ, но Кубок Гагарина они выигрывали уже в качестве крайних нападающих. Они приносили пользу команде, на новой позиции оба выглядят вполне органично, но в сухом остатке как центров мы их потеряли. То же самое касается Андрея Локтионова.

Прошлый сезон стал прорывным для железнодорожника Дениса Алексеева. Этой осенью в Балашихе зажигает Кирилл Семенов. Оба на данный момент находятся в расположении сборной России, но принципиально на общем фоне не выделяются. Кем наша национальная команда сможет усилиться на домашнем этапе Евротура? Раньше все проблемы решались вызовом Шипачева и Дацюка, но один пребывает за сборной в статусе «все сложно», а другой ей уже не помощник. Скорее, мы увидим нашествие условных «каблуковых».

Кто-то скажет, что это проблема не стоит и выеденного яйца. Ведь на чемпионат мира состав все равно будет формироваться из игроков НХЛ, а перспективных русских центров и в фарм-клубах хватает. Но ведь во времена доминирования в сильнейшей лиге мира Дацюка и Федорова на родине хватало центров «под Евротур». На каждого короля вбрасываний Горовикова был свой тонкий Зиновьев, на каждого силовика Свитова можно было найти Кайгородова.