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14:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Ак Барса» Ткачев пропустит из-за травмы еще не меньше двух недель

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит еще минимум две недели из-за травмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ткачев получил травму 23 октября в игре чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:1). После столкновения с соперником он упал на лед, ударился головой и был отправлен в больницу.

«Ткачев восстанавливается, но он пропустит еще не меньше двух недель», — сообщил РИА Новости источник.

В 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 нападающий набрал 11 (4+7) очков и заработал показатель полезности «+10».

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