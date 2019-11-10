Форвард «Ак Барса» Ткачев пропустит из-за травмы еще не меньше двух недель
КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит еще минимум две недели
КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит еще минимум две недели
Ткачев получил травму 23 октября в игре чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:1). После столкновения с соперником он упал на лед, ударился головой и был отправлен в больницу.
«Ткачев восстанавливается, но он пропустит еще не меньше двух недель», — сообщил РИА Новости источник.
В 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 нападающий набрал 11 (4+7) очков и заработал показатель полезности «+10».