Урок нефтехимии: как проваливший предсезонку клуб взорвал КХЛ
Нижнекамская команда выдала рекордную победную серию в своей истории.
Нижнекамская команда выдала рекордную победную серию в своей истории.
Нижнекамский «Нефтехимик» долгие годы был одним из наименее интересных широкому кругу зрителей клубов КХЛ. В основном за ним пристально следили местные жители, а также особо продвинутые любители хоккея. Но во вторник, когда возобновляется регулярный чемпионат, именно противостояние «Нефтехимика» с московским «Динамо» претендует на статус одного из центральных в первый игровой день после паузы на Евротур.
Игра в Петровском парке обещает быть не менее интересной, чем московское дерби «Спартак"-ЦСКА и схватка лидеров Восточной конференции «Ак Барса» и «Авангарда», которые также пройдут 12 ноября. Это связано с сенсационным выступлением «Нефтехимика» в течение последних недель. Подопечные Вячеслава Буцаева выиграли девять последних матчей подряд, в том числе дважды обыграли СКА и по разу — ЦСКА и «Ак Барс». Во встрече с «Динамо» они попытаются округлить число победных встреч.
Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба. Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается.
Биться за десятую победу «Нефтехимик» будет против команды, чей главный тренер — культовая фигура для Нижнекамска. Именно при Владимире Крикунове команда из Татарстана добивалась первых успехов в чемпионате России и КХЛ. В сезоне-2003/04 «Нефтехимик» вышел в
Вернувшись в 2008 году в «Нефтехимик», специалист три сезона подряд выводил клуб в
Следующий чемпионат у клуба не задался, и накануне прошлого Нового года Назаров был отправлен в отставку. Сменивший его Вячеслав Буцаев, несмотря на регалии олимпийского чемпиона 1992 года, победителя ЧМ-1993 и опыт в НХЛ, не столь медийная фигура, поэтому вкупе с невыходом его подопечных в
В межсезонье казалось, что «Нефтехимик» станет одним из главных аутсайдеров КХЛ. В условиях сокращения бюджета в руках Буцаева оказался крайне слабый по именам состав. В основном в него входила молодежь или невостребованные ветераны, например, чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов. Летом нижнекамцы не выиграли ни одного контрольного матча — аналогичное «достижение» имеется только у минского «Динамо». Уже по ходу регулярного чемпионата клуб подписал квалифицированных легионеров. Но они не сразу наладили взаимопонимание, и до середины октября коллектив из Татарстана шел внизу таблицы.
Начало сезона у нас получилось крайне неудачным,
из-затого что многие хоккеисты не играли друг с другом раньше и собрались вместе только накануне чемпионата или уже по ходу него. Но наши тренеры не паниковали, гнули свою линию и ждали, когда мы привыкнем к системе Буцаева. Результат не заставил себя долго ждать.
Меньше месяца назад команду «прорвало», чего не ждали даже самые безнадежные оптимисты. 14 октября «Нефтехимик» обыграл дома в овертайме (2:1) успешно выступающую этой осенью «Сибирь». Затем на своем льду нижнекамцы одержали победу над петербургским СКА (2:1). Это можно было бы назвать случайностью, как и следующую победу в гостях над аутсайдером регулярки, рижским «Динамо» (2:1). Но дальше случилась еще одна встреча с питерским суперклубом. На этот раз на его льду. И вновь СКА был повержен — 3:2 в серии буллитов.
После выездной победы в овертайме над череповецкой «Северсталью» (2:1) «Нефтехимик» вернулся домой и там продолжил творить чудеса. Он выиграл со счетом 4:3 у владивостокского «Адмирала», проигрывая к середине второго периода 0:3. А затем отыгрался с 1:3 у хабаровского «Амура», доведя матч до буллитов и победив в нем (4:3).
Но главные успехи Буцаев и команда припасли на последние две встречи перед паузой на Евротур. В начале ноябре они поочередно уложили на лопатки лидеров Восточной и Западной конференций — казанский «Ак Барс» (4:2) и московский ЦСКА (4:1), соответственно. Таким образом, триумф «Нефтехимика» трудно списать на случайность или удачный календарь.
— Сейчас нижнекамский клуб — главная неожиданность регулярного чемпионата, но если разобраться, из каких людей состоит команда, то этот успех вполне закономерен, — отметил в разговоре с «Известиями» легендарный защитник московского «Динамо» и сборной СССР Виталий Давыдов. — Там очень много талантливой и трудолюбивой молодежи, а тренирует их сильный специалист. Буцаев сам был большим игроком, он обладает достаточными знаниями и авторитетом, чтобы даже с не самым сильным составом поставить исполнителям адекватную игру и убедить их действовать на пределе возможностей. Это принесло результат в ХК «Сочи» и приносит результат в «Нефтехимике». К тому же Вячеслав отлично умеет работать с молодежью — опыт в «Красной армии» не прошел даром. И мы видим, как раскрываются при нем нижнекамские ребята, вместе с качественными легионерами и толковыми опытными россиянами показывающие добротный хоккей.
Вячеслав Буцаев получил широкую известность как тренер благодаря успешной работе в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) с «Красной Армией» — командой системы ЦСКА. В 2011 году под началом специалиста она выиграла Кубок Харламова и Молодежный Кубок мира. Именно там выступали будущие звезды — Никита Гусев и Никита Кучеров. В дальнейшем Буцаев получил шанс во главе ЦСКА, но не сумел добиться успеха в
Два молодых хоккеиста «Нефтехимика», благодаря последним успехам, уже получили вызовы в сборную. Нападающий Павел Порядин в паузу ездил в резервную олимпийскую команду России, а защитник Дамир Шарипзянов играл за национальную сборную на Кубке Карьяла, где забил гол в ворота Финляндии.
Мне приятно, что на нас обращает внимание штаб сборной, — значит, последние успехи команды оценили. Без команды и тренеров я не смог бы добиться этого вызова. Но необходимо не сбавлять и двигаться дальше. «Нефтехимик» сейчас отлично играет, но аппетит приходит во время еды и хочется как можно дольше продолжать побеждать. Уверен, мы в состоянии удержаться вверху таблицы и сделать то, что хотим, — попасть в
плей-офф.
Сейчас «Нефтехимик» занимает пятое место на Востоке. Правда, он сыграл в своей конференции наряду с челябинским «Трактором» больше всего матчей — 27. Впрочем, и по потерянным очкам нижнекамцы идут в зоне