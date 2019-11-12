Урок нефтехимии: как проваливший предсезонку клуб взорвал КХЛ

Источник: Известия

Нижнекамский «Нефтехимик» долгие годы был одним из наименее интересных широкому кругу зрителей клубов КХЛ. В основном за ним пристально следили местные жители, а также особо продвинутые любители хоккея. Но во вторник, когда возобновляется регулярный чемпионат, именно противостояние «Нефтехимика» с московским «Динамо» претендует на статус одного из центральных в первый игровой день после паузы на Евротур.

Игра в Петровском парке обещает быть не менее интересной, чем московское дерби «Спартак"-ЦСКА и схватка лидеров Восточной конференции «Ак Барса» и «Авангарда», которые также пройдут 12 ноября. Это связано с сенсационным выступлением «Нефтехимика» в течение последних недель. Подопечные Вячеслава Буцаева выиграли девять последних матчей подряд, в том числе дважды обыграли СКА и по разу — ЦСКА и «Ак Барс». Во встрече с «Динамо» они попытаются округлить число победных встреч.

Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба. Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается. Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», уроженец Нижнекамска Михаил Сергачёв

Тяжелая предсезонка

Биться за десятую победу «Нефтехимик» будет против команды, чей главный тренер — культовая фигура для Нижнекамска. Именно при Владимире Крикунове команда из Татарстана добивалась первых успехов в чемпионате России и КХЛ. В сезоне-2003/04 «Нефтехимик» вышел в плей-офф Суперлиги, где лишь в последнем пятом матче серии проиграл тогдашнему флагману турнира магнитогорскому «Металлургу». Благодаря работе с нижнекамцами Крикунов получил приглашение на пост главного тренера сборной России и «Динамо», с которыми добился главных успехов в карьере.

Вернувшись в 2008 году в «Нефтехимик», специалист три сезона подряд выводил клуб в плей-офф КХЛ, причем в Кубке Гагарина-2010 дошел до второго раунда. Еще один всплеск интереса к «Нефтехимику» случился при предыдущем главном тренере Андрее Назарове. Бывший тафгай НХЛ и один из самых эпатажных спортсменов в российском хоккее создал крайне неуступчивый молодой коллектив, который наделал шуму в сезоне-2017/18. Хоккеисты уверенно вышли в плей-офф, а благодаря репутации и ярким публичным выступлениям Назарова о «Нефтехимике» говорили едва ли не чаще, чем о большинстве топ-клубов.

Следующий чемпионат у клуба не задался, и накануне прошлого Нового года Назаров был отправлен в отставку. Сменивший его Вячеслав Буцаев, несмотря на регалии олимпийского чемпиона 1992 года, победителя ЧМ-1993 и опыт в НХЛ, не столь медийная фигура, поэтому вкупе с невыходом его подопечных в плей-офф внимание к нижнекамцам свелось к минимуму.



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В межсезонье казалось, что «Нефтехимик» станет одним из главных аутсайдеров КХЛ. В условиях сокращения бюджета в руках Буцаева оказался крайне слабый по именам состав. В основном в него входила молодежь или невостребованные ветераны, например, чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов. Летом нижнекамцы не выиграли ни одного контрольного матча — аналогичное «достижение» имеется только у минского «Динамо». Уже по ходу регулярного чемпионата клуб подписал квалифицированных легионеров. Но они не сразу наладили взаимопонимание, и до середины октября коллектив из Татарстана шел внизу таблицы.

Начало сезона у нас получилось крайне неудачным, из-за того что многие хоккеисты не играли друг с другом раньше и собрались вместе только накануне чемпионата или уже по ходу него. Но наши тренеры не паниковали, гнули свою линию и ждали, когда мы привыкнем к системе Буцаева. Результат не заставил себя долго ждать. Нападающий «Нефтехимика» Мэтт Уайт

Октябрьский взлет

Меньше месяца назад команду «прорвало», чего не ждали даже самые безнадежные оптимисты. 14 октября «Нефтехимик» обыграл дома в овертайме (2:1) успешно выступающую этой осенью «Сибирь». Затем на своем льду нижнекамцы одержали победу над петербургским СКА (2:1). Это можно было бы назвать случайностью, как и следующую победу в гостях над аутсайдером регулярки, рижским «Динамо» (2:1). Но дальше случилась еще одна встреча с питерским суперклубом. На этот раз на его льду. И вновь СКА был повержен — 3:2 в серии буллитов.

После выездной победы в овертайме над череповецкой «Северсталью» (2:1) «Нефтехимик» вернулся домой и там продолжил творить чудеса. Он выиграл со счетом 4:3 у владивостокского «Адмирала», проигрывая к середине второго периода 0:3. А затем отыгрался с 1:3 у хабаровского «Амура», доведя матч до буллитов и победив в нем (4:3).

Но главные успехи Буцаев и команда припасли на последние две встречи перед паузой на Евротур. В начале ноябре они поочередно уложили на лопатки лидеров Восточной и Западной конференций — казанский «Ак Барс» (4:2) и московский ЦСКА (4:1), соответственно. Таким образом, триумф «Нефтехимика» трудно списать на случайность или удачный календарь.

— Сейчас нижнекамский клуб — главная неожиданность регулярного чемпионата, но если разобраться, из каких людей состоит команда, то этот успех вполне закономерен, — отметил в разговоре с «Известиями» легендарный защитник московского «Динамо» и сборной СССР Виталий Давыдов. — Там очень много талантливой и трудолюбивой молодежи, а тренирует их сильный специалист. Буцаев сам был большим игроком, он обладает достаточными знаниями и авторитетом, чтобы даже с не самым сильным составом поставить исполнителям адекватную игру и убедить их действовать на пределе возможностей. Это принесло результат в ХК «Сочи» и приносит результат в «Нефтехимике». К тому же Вячеслав отлично умеет работать с молодежью — опыт в «Красной армии» не прошел даром. И мы видим, как раскрываются при нем нижнекамские ребята, вместе с качественными легионерами и толковыми опытными россиянами показывающие добротный хоккей.

Вячеслав Буцаев получил широкую известность как тренер благодаря успешной работе в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) с «Красной Армией» — командой системы ЦСКА. В 2011 году под началом специалиста она выиграла Кубок Харламова и Молодежный Кубок мира. Именно там выступали будущие звезды — Никита Гусев и Никита Кучеров. В дальнейшем Буцаев получил шанс во главе ЦСКА, но не сумел добиться успеха в плей-офф. Зато потом удачно поработал в ХК «Сочи». Он возглавил южан в 2014 году, когда клуб только был основан и заявился в КХЛ. В итоге в 2015 году с первого раза команда вышла в плей-офф, а в следующем сезоне повторила успех.

Пауза не для всех

Два молодых хоккеиста «Нефтехимика», благодаря последним успехам, уже получили вызовы в сборную. Нападающий Павел Порядин в паузу ездил в резервную олимпийскую команду России, а защитник Дамир Шарипзянов играл за национальную сборную на Кубке Карьяла, где забил гол в ворота Финляндии.

Мне приятно, что на нас обращает внимание штаб сборной, — значит, последние успехи команды оценили. Без команды и тренеров я не смог бы добиться этого вызова. Но необходимо не сбавлять и двигаться дальше. «Нефтехимик» сейчас отлично играет, но аппетит приходит во время еды и хочется как можно дольше продолжать побеждать. Уверен, мы в состоянии удержаться вверху таблицы и сделать то, что хотим, — попасть в плей-офф. Защитник Дамир Шарипзянов