«Барыс» отправил Жайлауова в ВХЛ и сообщил новости о травмированных игроках

Источник: РИА "Новости"

«Талгат Жайлауов выведен из списка травмированных, но опытный форвард не поехал на выезд, присоединившись к “Номаду” в ВХЛ. В списке травмированных остаются Ииро Пакаринен и Виктор Сведберг», — информирует пресс-служба столичного клуба.

Сегодня, 12 ноября, подопечные Андрея Скабелки сыграют в Череповце с местной «Северсталью». Начало игры в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступно по этой ссылке.

Команды уже встречались по ходу этого сезона: в Нур-Султане «Барыс» разгромил соперника со счетом 5:1.