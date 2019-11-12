«Барыс» отправил Жайлауова в ВХЛ и сообщил новости о травмированных игроках
Столичный «Барыс» сообщил о текущей ситуации с травмированными игроками команды.
Столичный «Барыс» сообщил о текущей ситуации с травмированными игроками команды.
«Талгат Жайлауов выведен из списка травмированных, но опытный форвард не поехал на выезд, присоединившись к “Номаду” в ВХЛ. В списке травмированных остаются Ииро Пакаринен и Виктор Сведберг», — информирует
Сегодня, 12 ноября, подопечные Андрея Скабелки сыграют в Череповце с местной «Северсталью». Начало игры в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступно по этой ссылке.
Команды уже встречались по ходу этого сезона: в
К предстоящей игре казахстанский клуб подходит c серией из пяти поражений, а соперник — из восьми.