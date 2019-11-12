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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отправил Жайлауова в ВХЛ и сообщил новости о травмированных игроках

Столичный «Барыс» сообщил о текущей ситуации с травмированными игроками команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Талгат Жайлауов выведен из списка травмированных, но опытный форвард не поехал на выезд, присоединившись к “Номаду” в ВХЛ. В списке травмированных остаются Ииро Пакаринен и Виктор Сведберг», — информирует пресс-служба столичного клуба.

Сегодня, 12 ноября, подопечные Андрея Скабелки сыграют в Череповце с местной «Северсталью». Начало игры в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступно по этой ссылке.

Команды уже встречались по ходу этого сезона: в Нур-Султане «Барыс» разгромил соперника со счетом 5:1.

К предстоящей игре казахстанский клуб подходит c серией из пяти поражений, а соперник — из восьми.

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