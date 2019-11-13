«Спартак» прервал серию из 14 поражений от ЦСКА в КХЛ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» одержали в овертайме победу в гостевом матче над ЦСКА, прервав 14-матчевую серию поражений от армейцев в КХЛ.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» одержали в овертайме победу в гостевом матче над ЦСКА, прервав 14-матчевую серию поражений от армейцев в КХЛ.
Встреча регулярного чемпионата КХЛ, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Юньков (на 9-й минуте), Илья Зубов (11, 65), у ЦСКА отличились Алексей Марченко (13) и Александр Попов (60).
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые с 5 сентября 2012 года (1:0). Голкипер «красно-белых» Юлиус Гудачек одержал 50-ю победу в КХЛ. Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. В составе «Спартака» дебютировали защитники Тобиас Виклунд и Дамир Мусин. Форвард Александр Попов стал самым возрастным автором гола за ЦСКА в КХЛ (39 лет и 73 дня), прошлый рекорд принадлежал Вячеславу Козлову (38 лет и 270 дней). Ранее в этом сезоне ЦСКА в этом обыграл «Спартак» со счетом 9:3.
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в четверг против уфимского «Салавата Юлаева», «Спартак» в тот же день сыграет в Риге с «Динамо».
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Ларс Юханссон(Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)
|Юлиус Гудачек
|03:18
|Богдан Киселевич
|08:43
|Михаил Юньков(Александр Хохлачев, Артем Федоров)
|10:45
|Илья Зубов(Анатолий Никонцев)
|12:33
|Алексей Марченко(Линден Вей, Кирилл Капризов)
|16:31
|Михаил Котляревский
|30:27
|Александр Романов
|40:16
|530
|44:27
|Командный штраф
|46:22
|Линден Вей
|46:44
|Анатолий Никонцев
|59:15
|Александр Попов(Сергей Калинин, Максим Шалунов)
|64:02
|Илья Зубов(Каспарс Даугавиньш)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)