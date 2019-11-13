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12 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» прервал серию из 14 поражений от ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» одержали в овертайме победу в гостевом матче над ЦСКА, прервав 14-матчевую серию поражений от армейцев в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата КХЛ, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Юньков (на 9-й минуте), Илья Зубов (11, 65), у ЦСКА отличились Алексей Марченко (13) и Александр Попов (60).

«Спартак» обыграл ЦСКА впервые с 5 сентября 2012 года (1:0). Голкипер «красно-белых» Юлиус Гудачек одержал 50-ю победу в КХЛ. Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. В составе «Спартака» дебютировали защитники Тобиас Виклунд и Дамир Мусин. Форвард Александр Попов стал самым возрастным автором гола за ЦСКА в КХЛ (39 лет и 73 дня), прошлый рекорд принадлежал Вячеславу Козлову (38 лет и 270 дней). Ранее в этом сезоне ЦСКА в этом обыграл «Спартак» со счетом 9:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в четверг против уфимского «Салавата Юлаева», «Спартак» в тот же день сыграет в Риге с «Динамо».

ЦСКА
2:3ОТ
1:2, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 1212.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10617 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинОлег Знарок
Вратари
Ларс Юханссон(Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)Юлиус Гудачек
1-й период
03:18Богдан Киселевич
08:43Михаил Юньков(Александр Хохлачев, Артем Федоров)
10:45Илья Зубов(Анатолий Никонцев)
12:33Алексей Марченко(Линден Вей, Кирилл Капризов)
16:31Михаил Котляревский
2-й период
30:27Александр Романов
3-й период
40:16530
44:27Командный штраф
46:22Линден Вей
46:44Анатолий Никонцев
59:15Александр Попов(Сергей Калинин, Максим Шалунов)
Овертайм
64:02Илья Зубов(Каспарс Даугавиньш)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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