«Спартак» прервал серию из 14 поражений от ЦСКА в КХЛ

Встреча регулярного чемпионата КХЛ, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Юньков (на 9-й минуте), Илья Зубов (11, 65), у ЦСКА отличились Алексей Марченко (13) и Александр Попов (60).

«Спартак» обыграл ЦСКА впервые с 5 сентября 2012 года (1:0). Голкипер «красно-белых» Юлиус Гудачек одержал 50-ю победу в КХЛ. Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. В составе «Спартака» дебютировали защитники Тобиас Виклунд и Дамир Мусин. Форвард Александр Попов стал самым возрастным автором гола за ЦСКА в КХЛ (39 лет и 73 дня), прошлый рекорд принадлежал Вячеславу Козлову (38 лет и 270 дней). Ранее в этом сезоне ЦСКА в этом обыграл «Спартак» со счетом 9:3.