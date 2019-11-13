Канадский хоккеист смог прожить в Магнитогорске всего шесть недель

По словам Джейми Маклеллана, он знал, что Магнитогорск — это пятый в мире город по загрязненности. Тем не менее, согласился на контракт с «Металлургом» из-за огромной зарплаты. Спортсмен получал не только зарплату, ему платили по четыре тысячи долларов за каждую победу на льду плюс бонусы за матчи. Несмотря на деньги, Джейми Маклеллан не смог жить в Магнитогорске. И даже ничего хорошего о городе во время интервью вспомнить не смог.