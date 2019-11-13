Канадский хоккеист смог прожить в Магнитогорске всего шесть недель
Джейми Маклеллан играл в составе «Металлурга», но уехал, потому что не смог жить в Магнитогорске.
Джейми Маклеллан играл в составе «Металлурга», но уехал, потому что не смог жить в Магнитогорске.
Такую версию он озвучил телеканалу «Царьград». Канадский хоккеист назвал свою жизнь в России «тюрьмой за большие деньги».
По словам Джейми Маклеллана, он знал, что Магнитогорск — это пятый в мире город по загрязненности. Тем не менее, согласился на контракт с «Металлургом»