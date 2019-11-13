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14:36 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Канадский хоккеист смог прожить в Магнитогорске всего шесть недель

Джейми Маклеллан играл в составе «Металлурга», но уехал, потому что не смог жить в Магнитогорске.

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Источник: МК.RU Челябинск

Такую версию он озвучил телеканалу «Царьград». Канадский хоккеист назвал свою жизнь в России «тюрьмой за большие деньги».

По словам Джейми Маклеллана, он знал, что Магнитогорск — это пятый в мире город по загрязненности. Тем не менее, согласился на контракт с «Металлургом» из-за огромной зарплаты. Спортсмен получал не только зарплату, ему платили по четыре тысячи долларов за каждую победу на льду плюс бонусы за матчи. Несмотря на деньги, Джейми Маклеллан не смог жить в Магнитогорске. И даже ничего хорошего о городе во время интервью вспомнить не смог.

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