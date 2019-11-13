Слепец перешел в рижское «Динамо» из «Локомотива» по обмену
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий Кирилл Слепец в результате обмена перешел из ярославского «Локомотива» в рижское «Динамо», сообщается на сайте КХЛ.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий Кирилл Слепец в результате обмена перешел из ярославского «Локомотива» в рижское «Динамо», сообщается на сайте КХЛ.
В рамках сделки «Локомотив» получил права на форварда Брока Троттера.
Слепец, которому в апреле исполнилось 20 лет, в прошедшем сезоне КХЛ забросил одну шайбу в десяти матчах за «Локомотив».