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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слепец перешел в рижское «Динамо» из «Локомотива» по обмену

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий Кирилл Слепец в результате обмена перешел из ярославского «Локомотива» в рижское «Динамо», сообщается на сайте КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

В рамках сделки «Локомотив» получил права на форварда Брока Троттера.

Слепец, которому в апреле исполнилось 20 лет, в прошедшем сезоне КХЛ забросил одну шайбу в десяти матчах за «Локомотив».

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