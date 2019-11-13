СКА победил «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Данила Галенюк (40-я минута), Артем Зуб (45) и Кирилл Марченко (50). У проигравших отличился Александр Горшков (18).
СКА в следующем матче 15 ноября на выезде сыграет с китайским «Куньлунем», «Амур» 17 ноября примет финский «Йокерит».
|Александр Гулявцев
|Алексей Кудашов
|Евгений Аликин
|Александр Самонов
|17:43
|Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Никита Камалов)
|26:53
|Гынек Зогорна
|27:46
|Евгений Аликин
|39:22
|Данила Галенюк(Сергей Плотников, Антон Белов)
|44:49
|Артем Зуб
|49:59
|Кирилл Марченко(Йоонас Кемппайнен, Андрей Зубарев)
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)