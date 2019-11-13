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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА победил «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Данила Галенюк (40-я минута), Артем Зуб (45) и Кирилл Марченко (50). У проигравших отличился Александр Горшков (18).

СКА в следующем матче 15 ноября на выезде сыграет с китайским «Куньлунем», «Амур» 17 ноября примет финский «Йокерит».

Амур
1:3
1:0, 0:1, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1213.11.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 6147 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАлексей Кудашов
Вратари
Евгений АликинАлександр Самонов
1-й период
17:43Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Никита Камалов)
2-й период
26:53Гынек Зогорна
27:46Евгений Аликин
39:22Данила Галенюк(Сергей Плотников, Антон Белов)
3-й период
44:49Артем Зуб
49:59Кирилл Марченко(Йоонас Кемппайнен, Андрей Зубарев)
Статистика
4Штрафное время0
0Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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