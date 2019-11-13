Новые «джокеры» «Барыса», или как Андрей Скабелка обновил команду до плей-офф в КХЛ

Столичная команда возобновила борьбу в КХЛ матчем с одним из аутсайдеров Западной конференции и едва не оступилась. «Барыс» медленно «раскачивался», пропустил гол, а в заключительной 20-минутке, как это было не раз, выиграл игровой отрезок.

Что изменил Скабелка? Из первой тройки нападения переместил Эрика Тангрэйди, место которого занял Роман Старченко. Таким образом, казахстанский снайпер получил вместо одного подносчика снарядов сразу двух — Корбэна Найта и Линуса Виделля. Американец же отправился к канадскому дуэту — Дастину Бойду и Кертису Волку. Тут похожая схема, но в отличие от первой тройки, Бойд с Тангрэйди активно «лезут на ворота», что дает простор для защитников, а не для Волка.

В четвертое звено отошел Аркадий Шестаков, но ему привычнее руководить тройкой, поэтому тут он должен принести еще больше пользы. До третьей пары в защите перемещен Алексей Маклюков, который длительный период страховал Даррена Дица. Теперь капитана будет поддерживать Атте Охтамаа, которого характеризуют как «домоседа». Возможно, что он именно тот, кто снова раскроет нам возможности канадца в атаке, ведь тот меньше будет думать об обороне.



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Не стал разбивать наставник дуэт защитников Джесси Блэкер — Леонид Метальников. Скорее всего, это сделано в интересах сборной Казахстана, где должен дебютировать Блэкер. Когда вернется в строй Виктор Сведберг, еще один новобранец национальной команды, то он может заменить Маклюкова в расстановке на ЧМ-2020, а Алексей поднимется выше по ротации и вернется в пару к Дицу.

Завтра, 14 ноября, «Барыс» играет с московским «Динамо». После пяти побед подряд российская команда потерпела два поражения с 16 забитыми шайбами. Подопечные Владимира Крикунова «подсели», а «Барыс» пошел на поправку.

Два ударных звена подпирают две тройки, задача которых вытянуть из соперника как можно больше сил и нервов, — быстрое звено Антона Сагадеева и упорная тройка Шестакова. А ведь есть еще в резерве Дмитрий Шевченко и Павел Акользин, которые могут быть полезны при давлении на соперника.

«Барыс» должен стать сильнее. Если рассматривать команду с прицелом на плей-офф, то у нее может появиться запас прочности, который будет опираться на глубину состава. Обнаружится умение переламывать неудачно складывающиеся матчи. Проще говоря, умение давить и побеждать. Конечно, матч с «Северсталью» не показатель, но команда выиграла после пяти поражений подряд с небольшой ротацией состава. Шаг вперед сделан — осталось его закрепить хорошей серией игр.