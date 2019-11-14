Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Обе команды с начала поединка пытались завладеть инициативой. Гости активно атаковали ворота голкипера «зубров» Юнаса Энрота, но на 10-й минуте матча не уследили за нападающим «Динамо» Артемом Демковым, и тот открыл счет. Впрочем, уже через минуту форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков восстановил паритет, а спустя еще две минуты его начинания поддержал партнер по команде Вилле Лаюнен, реализовавший большинство — 2:1. Подопечных Крэйга Вудкрофта такой поворот событий не смутил, и за 15 секунд до перерыва нападающий «зубров» Райан Спунер сравнял счет.

Во второй раз гости вышли вперед в середине матча. Форвард «Витязя» Александр Семин на 29-й минуте обыграл защиту минчан и мощным броском отправил шайбу в ворота Энрота. После очередной пробоины «зубры» заметно активизировались, и уже спустя две минуты защитник Никита Крыскин провел ответную шайбу. А на 14-й минуте второго периода Райан Спунер оформил дубль, и, как выяснится чуть позже, установил окончательный счет встречи — 4:3.

В третьем периоде гости отчаянно пытались сравнять результат, но так в итоге и не смогли больше ни разу огорчить динамовских поклонников.