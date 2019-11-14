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13 ноября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли подольский «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это вторая победа подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе команды с начала поединка пытались завладеть инициативой. Гости активно атаковали ворота голкипера «зубров» Юнаса Энрота, но на 10-й минуте матча не уследили за нападающим «Динамо» Артемом Демковым, и тот открыл счет. Впрочем, уже через минуту форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков восстановил паритет, а спустя еще две минуты его начинания поддержал партнер по команде Вилле Лаюнен, реализовавший большинство — 2:1. Подопечных Крэйга Вудкрофта такой поворот событий не смутил, и за 15 секунд до перерыва нападающий «зубров» Райан Спунер сравнял счет.

Во второй раз гости вышли вперед в середине матча. Форвард «Витязя» Александр Семин на 29-й минуте обыграл защиту минчан и мощным броском отправил шайбу в ворота Энрота. После очередной пробоины «зубры» заметно активизировались, и уже спустя две минуты защитник Никита Крыскин провел ответную шайбу. А на 14-й минуте второго периода Райан Спунер оформил дубль, и, как выяснится чуть позже, установил окончательный счет встречи — 4:3.

В третьем периоде гости отчаянно пытались сравнять результат, но так в итоге и не смогли больше ни разу огорчить динамовских поклонников.

Следующий матч «зубры» сыграют 16 ноября в «Минск-Арене» против омского «Авангарда».

Динамо Мн
4:3
2:2, 2:1, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1213.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8837 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМихаил Кравец
Вратари
Юнас ЭнротИлья Ежов
1-й период
09:23Артем Демков(Никита Крыскин, Андрей Костицын)
10:25Святослав Гребенщиков(Миро Аалтонен, Пекка Йормакка)
11:06Никита Крыскин
12:12Вилле Лаюнен(Миро Аалтонен)
17:46Дмитрий Знахаренко
17:46Александр Семин
19:45Райан Спунер(Юнас Энрот, Артем Демков)
2-й период
21:50Илья Шинкевич
24:10Александр Семин
27:09Шейн Принс
28:09Александр Семин(Вилле Лаюнен)
30:53Никита Крыскин(Теему Пулккинен)
33:37Райан Спунер
35:18Александр Семин
36:47Юнас Энрот
3-й период
40:16Владислав Еременко
47:40Шейн Принс
49:56Павел Варфоломеев
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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