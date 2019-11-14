Анонс матча «Динамо» (Москва) — «Барыс»

Источник: Prosports.kz

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 12, 14.11.2019, 19:30 ХК Динамо - Барыс -

12 ноября «Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв в Череповце «Северсталь» — 2:1. В основное время отличился Эрик Тангрэйди, в овертайме победу «Барысу» принес гол Антона Сагадеева. Роман Старченко провел шестисотый матч в КХЛ, отметив это достижение результативной передачей. Защитник Валерий Орехов готовится сыграть свой 100-й матч в Лиге. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на 6-й строчке, имея в своем активе 32 очка в 25 матчах. В списке травмированных остаются Ииро Пакаринен и Виктор Сведберг.

Московское «Динамо» после международной паузы встречалось на домашней арене с «Нефтехимиком». Нижнекамская команда находится в отличной форме и даже перерыв не повлиял на «Нефтехимик» — гости победили в Москве со счетом 6:3. За «Динамо» по шайбе забросили Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и бывший игрок «Барыса» Андре Петерссон. В таблице Западной конференции «Динамо» расположилось на пятой строчке — 31 очко в 26 играх. В списке травмированных игроков защитник Михаил Григорьев.