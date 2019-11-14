Хабаровский «Амур» проиграл СКА из Санкт-Петербурга
«Амур» открыл счет, но проиграл матч.
«Амур» открыл счет, но проиграл матч.
Вчера, 13 ноября, в Хабаровске в СЗК «Платинум Арена» «Амур» (Хабаровск) проиграл со счетом 1:3 СКА (Санкт-Петербург). На матч пришли посмотреть более 6000 человек, сообщает
Счёт на 18 минуте открыл Горшков («Амур»), но на 39:22 его сравнял Галенюк. А на 44:49 цифры на табло уже показывали 1:2 — Зуб забил гол. Поставил точку в этом противостоянии на 44:59 Марченко. Итоговый счёт — 1:3.
Следующий домашний матч «Амур» сыграет 17 ноября. На лёд против «тигров» выйдет «Йокерит» из Хельсинки. Начало в 17:00.