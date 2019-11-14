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10:46 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Хабаровский «Амур» проиграл СКА из Санкт-Петербурга

«Амур» открыл счет, но проиграл матч.

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Вчера, 13 ноября, в Хабаровске в СЗК «Платинум Арена» «Амур» (Хабаровск) проиграл со счетом 1:3 СКА (Санкт-Петербург). На матч пришли посмотреть более 6000 человек, сообщает пресс-служба дальневосточного хоккейного клуба.

Счёт на 18 минуте открыл Горшков («Амур»), но на 39:22 его сравнял Галенюк. А на 44:49 цифры на табло уже показывали 1:2 — Зуб забил гол. Поставил точку в этом противостоянии на 44:59 Марченко. Итоговый счёт — 1:3.

Следующий домашний матч «Амур» сыграет 17 ноября. На лёд против «тигров» выйдет «Йокерит» из Хельсинки. Начало в 17:00.

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