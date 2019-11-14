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20:25 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Ак Барса» Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

ТАСС, 14 ноября. Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности серии без пропущенных шайб.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Ак Барс» в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:1. 24-летний Билялов не пропустил в первом периоде и превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе «Локомотива» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд, он также побил рекорд чемпионатов России, который был установлен в 2004 году и принадлежал Иржи Трваю, выступавшему тогда за тольяттинскую «Ладу».

Билялов дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Помимо «Ак Барса» он играл за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо».

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 27 матчах 43 очка, у «Трактора» 22 очка в 29 играх и 11-е место в таблице Востока. В следующем матче «Ак Барс» 20 ноября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Трактор» 17 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист».

Ак Барс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 1214.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 6301 зритель
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновВладимир Юрзинов
Вратари
Тимур БиляловИван Федотов(Василий Демченко)
1-й период
02:41Станислав Галиев(Камиль Фазылзянов, Михаил Фисенко)
05:28Кристиан Хенкель(Станислав Галиев, Камиль Фазылзянов)
09:57Виталий Кравцов
18:27Виктор Тихонов
2-й период
21:30Вячеслав Основин
25:11Руслан Карлин
29:50Владислав Кара(Виктор Тихонов, Альберт Яруллин)
33:05Кристиан Хенкель
33:31Лукаш Седлак(Йессе Виртанен, Ник Бэйлен)
35:21Командный штраф
38:06Кристиан Хенкель
38:06Федор Малыхин
3-й период
41:05Ник Бэйлен
44:41Владислав Кара(Даниил Журавлев, Джастин Азеведо)
45:197744
Статистика
8Штрафное время12
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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