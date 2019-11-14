Вратарь «Ак Барса» Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии
ТАСС, 14 ноября. Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности серии без пропущенных шайб.
ТАСС, 14 ноября. Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности серии без пропущенных шайб.
«Ак Барс» в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:1. 24-летний Билялов не пропустил в первом периоде и превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе «Локомотива» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд, он также побил рекорд чемпионатов России, который был установлен в 2004 году и принадлежал Иржи Трваю, выступавшему тогда за тольяттинскую «Ладу».
Билялов дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Помимо «Ак Барса» он играл за
«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 27 матчах 43 очка, у «Трактора» 22 очка в 29 играх и 11-е место в таблице Востока. В следующем матче «Ак Барс» 20 ноября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Трактор» 17 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист».
|Дмитрий Квартальнов
|Владимир Юрзинов
|Тимур Билялов
|Иван Федотов(Василий Демченко)
|02:41
|Станислав Галиев(Камиль Фазылзянов, Михаил Фисенко)
|05:28
|Кристиан Хенкель(Станислав Галиев, Камиль Фазылзянов)
|09:57
|Виталий Кравцов
|18:27
|Виктор Тихонов
|21:30
|Вячеслав Основин
|25:11
|Руслан Карлин
|29:50
|Владислав Кара(Виктор Тихонов, Альберт Яруллин)
|33:05
|Кристиан Хенкель
|33:31
|Лукаш Седлак(Йессе Виртанен, Ник Бэйлен)
|35:21
|Командный штраф
|38:06
|Кристиан Хенкель
|38:06
|Федор Малыхин
|41:05
|Ник Бэйлен
|44:41
|Владислав Кара(Даниил Журавлев, Джастин Азеведо)
|45:19
|7744
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)