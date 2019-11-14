Вратарь «Ак Барса» Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

«Ак Барс» в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:1. 24-летний Билялов не пропустил в первом периоде и превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе «Локомотива» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд, он также побил рекорд чемпионатов России, который был установлен в 2004 году и принадлежал Иржи Трваю, выступавшему тогда за тольяттинскую «Ладу».