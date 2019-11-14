«Барыс» не удержал победу и проиграл в овертайме клубу экс-тренера сборной Казахстана

Игра в столице России завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

Уже на четвертой минуте «Динамо» вышло вперед после шайбы Артема Волкова, но на седьмой защитник «Барыса» Леонид Метальников сравнял счет, а на 20-й форвард Никита Михайлис сотворил небольшой шедевр и зажег 2:1 на табло в пользу казахстанского клуба.

Второй период получился менее результативным. В нем случилась всего одна шайба — на 37-й минуте Игорь Полыгалов сравнял счет.

Совсем «сухим» получился третий период, а вот овертайм был совсем недолгим — победу «Динамо» принес Дмитрий Яшкин, отличившийся на 23-й секунде.

У обоих клубов теперь по 33 очка и четвертая позиция в своих конференциях: «Барыса» играет на «Востоке», а «Динамо» — на «Западе». Команды впервые встречались в текущем сезоне.

Отметим, что «Динамо» тренирует Владимир Крикунов. В сезоне 2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в плей-офф, а сборная Казахстана поднялась из первого дивизиона чемпионата мира в элитный.