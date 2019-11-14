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22:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не удержал победу и проиграл в овертайме клубу экс-тренера сборной Казахстана

Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в столице России завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

Уже на четвертой минуте «Динамо» вышло вперед после шайбы Артема Волкова, но на седьмой защитник «Барыса» Леонид Метальников сравнял счет, а на 20-й форвард Никита Михайлис сотворил небольшой шедевр и зажег 2:1 на табло в пользу казахстанского клуба.

Второй период получился менее результативным. В нем случилась всего одна шайба — на 37-й минуте Игорь Полыгалов сравнял счет.

Совсем «сухим» получился третий период, а вот овертайм был совсем недолгим — победу «Динамо» принес Дмитрий Яшкин, отличившийся на 23-й секунде.

У обоих клубов теперь по 33 очка и четвертая позиция в своих конференциях: «Барыса» играет на «Востоке», а «Динамо» — на «Западе». Команды впервые встречались в текущем сезоне.

Отметим, что «Динамо» тренирует Владимир Крикунов. В сезоне 2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в плей-офф, а сборная Казахстана поднялась из первого дивизиона чемпионата мира в элитный.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них казахстанский клуб 19 ноября в 19:30 по столичному времени примет «Автомобилист» из Екатеринбург.

ХК Динамо
3:2ОТ
1:2, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1214.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 5117 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновАндрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко(Иван Бочаров)Эдвард Паскуале
1-й период
01:11Леонид Метальников
03:37Артем Волков(Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин)
07:56Леонид Метальников(Павел Акользин, Дмитрий Шевченко)
12:36Корбан Найт
19:20Никита Михайлис
2-й период
23:17Даниил Тарасов
23:17Джесси Блэкер
24:04Командный штраф
31:47Сергей Бойков
36:53Игорь Полыгалов(Микс Индрашис, Артем Волков)
3-й период
45:17Вячеслав Кулемин
Овертайм
60:23Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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