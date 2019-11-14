«Барыс» не удержал победу и проиграл в овертайме клубу экс-тренера сборной Казахстана
Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице России завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.
Уже на четвертой минуте «Динамо» вышло вперед после шайбы Артема Волкова, но на седьмой защитник «Барыса» Леонид Метальников сравнял счет, а на 20-й форвард Никита Михайлис сотворил небольшой шедевр и зажег 2:1 на табло в пользу казахстанского клуба.
Второй период получился менее результативным. В нем случилась всего одна шайба — на 37-й минуте Игорь Полыгалов сравнял счет.
Совсем «сухим» получился третий период, а вот овертайм был совсем недолгим — победу «Динамо» принес Дмитрий Яшкин, отличившийся на 23-й секунде.
У обоих клубов теперь по 33 очка и четвертая позиция в своих конференциях: «Барыса» играет на «Востоке», а «Динамо» — на «Западе». Команды впервые встречались в текущем сезоне.
Отметим, что «Динамо» тренирует Владимир Крикунов. В сезоне 2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в
Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них казахстанский клуб 19 ноября в 19:30 по столичному времени примет «Автомобилист» из Екатеринбург.
|Владимир Крикунов
|Андрей Скабелка
|Александр Еременко(Иван Бочаров)
|Эдвард Паскуале
|01:11
|Леонид Метальников
|03:37
|Артем Волков(Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин)
|07:56
|Леонид Метальников(Павел Акользин, Дмитрий Шевченко)
|12:36
|Корбан Найт
|19:20
|Никита Михайлис
|23:17
|Даниил Тарасов
|23:17
|Джесси Блэкер
|24:04
|Командный штраф
|31:47
|Сергей Бойков
|36:53
|Игорь Полыгалов(Микс Индрашис, Артем Волков)
|45:17
|Вячеслав Кулемин
|60:23
|Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)