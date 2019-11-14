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22:48 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Филип Ларсен (10-я минута), Сакари Маннинен (16), Михаил Пашнин (47), Максим Майоров (49) и Дмитрий Кугрышев (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (10, 13).

Это поражение для ЦСКА стало третьим подряд, в семи последних матчах армейцы одержали две победы. Нападающий армейцев Кирилл Капризов отметился результативным пасом. Он набирает очки пять матчей подряд (1 шайба + 4 голевые передачи). В шести последних встречах Кугрышев набрал 11 очков (5+6).

«Салават Юлаев» не мог победить ЦСКА на выезде в течение восьми матчей подряд, последний раз до этой игры уфимцы побеждали 20 февраля 2011 года (5:1). «Салават Юлаев» одержал третью победу кряду в КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. «Салават Юлаев» с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую «Северсталь», «Салават Юлаев» 16 ноября сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».

ЦСКА
2:5
2:2, 0:0, 0:3
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1214.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинНиколай Цулыгин
Вратари
Илья СорокинЮха Метсола
1-й период
00:27Линус Умарк
04:41Линус Умарк
09:28Филип Ларсен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
09:53Андрей Светлаков(Сергей Толчинский, Антон Слепышев)
12:41Андрей Светлаков(Мэт Робинсон, Кирилл Капризов)
15:31Сакари Маннинен(Никита Сошников, Павел Коледов)
2-й период
38:32Михаил Науменков
3-й период
43:16Никита Нестеров
46:19Михаил Пашнин(Александр Кадейкин)
48:31Максим Майоров(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
59:59Дмитрий Кугрышев(Владимир Жарков, Михаил Пашнин)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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