ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Филип Ларсен (10-я минута), Сакари Маннинен (16), Михаил Пашнин (47), Максим Майоров (49) и Дмитрий Кугрышев (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (10, 13).
Это поражение для ЦСКА стало третьим подряд, в семи последних матчах армейцы одержали две победы. Нападающий армейцев Кирилл Капризов отметился результативным пасом. Он набирает очки пять матчей подряд (1 шайба + 4 голевые передачи). В шести последних встречах Кугрышев набрал 11 очков (5+6).
«Салават Юлаев» не мог победить ЦСКА на выезде в течение восьми матчей подряд, последний раз до этой игры уфимцы побеждали 20 февраля 2011 года (5:1). «Салават Юлаев» одержал третью победу кряду в КХЛ.
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. «Салават Юлаев» с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую «Северсталь», «Салават Юлаев» 16 ноября сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».
|Игорь Никитин
|Николай Цулыгин
|Илья Сорокин
|Юха Метсола
|00:27
|Линус Умарк
|04:41
|Линус Умарк
|09:28
|Филип Ларсен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|09:53
|Андрей Светлаков(Сергей Толчинский, Антон Слепышев)
|12:41
|Андрей Светлаков(Мэт Робинсон, Кирилл Капризов)
|15:31
|Сакари Маннинен(Никита Сошников, Павел Коледов)
|38:32
|Михаил Науменков
|43:16
|Никита Нестеров
|46:19
|Михаил Пашнин(Александр Кадейкин)
|48:31
|Максим Майоров(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
|59:59
|Дмитрий Кугрышев(Владимир Жарков, Михаил Пашнин)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)