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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка: Три очка из четырех с выезда — это не так плохо

Команда завершила гостевую серию.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя гостевое поражение от московского «Динамо» в овертайме, отметил, что обе команды имели равные шансы на победу.

При этом тренер подчеркнул, что качество игры его подопечных оставляет желать лучшего.

«Матч был с обоюдными шансами на победу для нас и для “Динамо”. Взяли одно очко. Могли ничего не взять, могли два. Я думаю, три очка из четырех с выезда — это не так плохо, учитывая такую плотность. Качество игры оставляет желать лучшего. Хотели по-другому играть. Пока что есть, то есть. Готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку «Шайба.kz».

Напомним, «Барыс» проиграл «Динамо» за 23 секунды в овертайме. В следующем матче казахстанский клуб 19 ноября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

ХК Динамо
3:2ОТ
1:2, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1214.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 5117 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновАндрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко(Иван Бочаров)Эдвард Паскуале
1-й период
01:11Леонид Метальников
03:37Артем Волков(Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин)
07:56Леонид Метальников(Павел Акользин, Дмитрий Шевченко)
12:36Корбан Найт
19:20Никита Михайлис
2-й период
23:17Даниил Тарасов
23:17Джесси Блэкер
24:04Командный штраф
31:47Сергей Бойков
36:53Игорь Полыгалов(Микс Индрашис, Артем Волков)
3-й период
45:17Вячеслав Кулемин
Овертайм
60:23Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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