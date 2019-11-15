Скабелка: Три очка из четырех с выезда — это не так плохо

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя гостевое поражение от московского «Динамо» в овертайме, отметил, что обе команды имели равные шансы на победу.
При этом тренер подчеркнул, что качество игры его подопечных оставляет желать лучшего.
«Матч был с обоюдными шансами на победу для нас и для “Динамо”. Взяли одно очко. Могли ничего не взять, могли два. Я думаю, три очка из четырех с выезда — это не так плохо, учитывая такую плотность. Качество игры оставляет желать лучшего. Хотели по-другому играть. Пока что есть, то есть. Готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку «Шайба.kz».
Напомним, «Барыс» проиграл «Динамо» за 23 секунды в овертайме. В следующем матче казахстанский клуб 19 ноября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.