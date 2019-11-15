СКА одержал седьмую победу подряд над «Куньлунем» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу забросил Кирилл Марченко (63-я минута). В составе петербуржцев отличились Антон Белов (25) и Александр Дергачев (26), у «Куньлуня» шайбы забросил Виктор Бартли (33, 54). Голкипер СКА Магнус Хелльберг провел 104-й матч и одержал 50-ю победу в основное время в КХЛ.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 12, 15.11.2019, 12:00 Адмирал 3 Йокерит 2 Б

Пекинский клуб ни разу не побеждал СКА в матчах КХЛ, петербуржцы одержали седьмую победу подряд. СКА впервые обыграл «Куньлунь» в овертайме, предыдущие шесть побед были одержаны в основное время.

Ранее в пятницу владивостокский «Адмирал» на своем льду переиграл «Йокерит» из Хельсинки со счетом 3:2 после серии буллитов.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. Китайская команда занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, в активе клуба 27 очков после 27 матчей.