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17:27 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал седьмую победу подряд над «Куньлунем» в КХЛ

ТАСС, 15 ноября. Санкт-петербургский СКА на выезде переиграл «Куньлунь» из Пекина в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу забросил Кирилл Марченко (63-я минута). В составе петербуржцев отличились Антон Белов (25) и Александр Дергачев (26), у «Куньлуня» шайбы забросил Виктор Бартли (33, 54). Голкипер СКА Магнус Хелльберг провел 104-й матч и одержал 50-ю победу в основное время в КХЛ.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 12, 15.11.2019, 12:00

Адмирал3Йокерит2Б

Пекинский клуб ни разу не побеждал СКА в матчах КХЛ, петербуржцы одержали седьмую победу подряд. СКА впервые обыграл «Куньлунь» в овертайме, предыдущие шесть побед были одержаны в основное время.

Ранее в пятницу владивостокский «Адмирал» на своем льду переиграл «Йокерит» из Хельсинки со счетом 3:2 после серии буллитов.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. Китайская команда занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, в активе клуба 27 очков после 27 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Адмиралом» в воскресенье, в тот же день «Куньлунь» примет магнитогорский «Металлург».

Куньлунь
2:3ОТ
0:0, 1:2, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1215.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2065 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАлексей Кудашов
Вратари
Джереми СмитМагнус Хелльберг
1-й период
08:51Райан Спроул
16:11Спенсер Фу
2-й период
24:11Антон Белов(Данила Галенюк, Сергей Плотников)
25:42Александр Дергачев(Артем Зуб, Андрей Кузьменко)
28:04Эндрю Миллер
32:39Виктор Бартли(Итан Уэрек, Олли Палола)
36:09Александр Дергачев
3-й период
42:08Итан Уэрек
48:33Игорь Ожиганов
49:17Артем Зуб
51:45Сергей Плотников
53:48Виктор Бартли(Тайлер Вонг, Спенсер Фу)
54:09Андрей Шустр
59:35Итан Уэрек
59:35Артем Зуб
Овертайм
62:07Кирилл Марченко(Данила Галенюк, Евгений Кетов)
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь
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