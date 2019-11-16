«Наслаждайтесь!». КХЛ восхитилась шайбой нападающего сборной Казахстана из «Барыса»

На 20-й минуте хоккеист сборной Казахстана отобрал шайбу у борта, затем технично обыграл Егора Зайцева и поразил ворота Александра Еременко. Эта шайба помогла «Барысу» повести со счетом 2:1, но в итоге гости проиграли с результатом 2:3 по итогам овертайма.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Михайлиса — 12 (5+7) очков в 26 матчах. Всю карьеру в КХЛ он проводит в «Барысе» и на данный момент имеет в своем активе 76 (33+43) результативных балла в 197 играх.