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15 ноября, источник: Vesti.kz

«Наслаждайтесь!». КХЛ восхитилась шайбой нападающего сборной Казахстана из «Барыса»

Официальный твиттер КХЛ восхитился шайбой нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса в гостевом матче против московского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.

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На 20-й минуте хоккеист сборной Казахстана отобрал шайбу у борта, затем технично обыграл Егора Зайцева и поразил ворота Александра Еременко. Эта шайба помогла «Барысу» повести со счетом 2:1, но в итоге гости проиграли с результатом 2:3 по итогам овертайма.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Михайлиса — 12 (5+7) очков в 26 матчах. Всю карьеру в КХЛ он проводит в «Барысе» и на данный момент имеет в своем активе 76 (33+43) результативных балла в 197 играх.

ХК Динамо
3:2ОТ
1:2, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1214.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 5117 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновАндрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко(Иван Бочаров)Эдвард Паскуале
1-й период
01:11Леонид Метальников
03:37Артем Волков(Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин)
07:56Леонид Метальников(Павел Акользин, Дмитрий Шевченко)
12:36Корбан Найт
19:20Никита Михайлис
2-й период
23:17Даниил Тарасов
23:17Джесси Блэкер
24:04Командный штраф
31:47Сергей Бойков
36:53Игорь Полыгалов(Микс Индрашис, Артем Волков)
3-й период
45:17Вячеслав Кулемин
Овертайм
60:23Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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