«Наслаждайтесь!». КХЛ восхитилась шайбой нападающего сборной Казахстана из «Барыса»
Официальный твиттер КХЛ восхитился шайбой нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса в гостевом матче против московского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Официальный твиттер КХЛ восхитился шайбой нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса в гостевом матче против московского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
На 20-й минуте хоккеист сборной Казахстана отобрал шайбу у борта, затем технично обыграл Егора Зайцева и поразил ворота Александра Еременко. Эта шайба помогла «Барысу» повести со счетом 2:1, но в итоге гости проиграли с результатом 2:3 по итогам овертайма.
В текущем сезоне на счету 24-летнего Михайлиса — 12 (5+7) очков в 26 матчах. Всю карьеру в КХЛ он проводит в «Барысе» и на данный момент имеет в своем активе 76 (33+43) результативных балла в 197 играх.
|Владимир Крикунов
|Андрей Скабелка
|Александр Еременко(Иван Бочаров)
|Эдвард Паскуале
|01:11
|Леонид Метальников
|03:37
|Артем Волков(Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин)
|07:56
|Леонид Метальников(Павел Акользин, Дмитрий Шевченко)
|12:36
|Корбан Найт
|19:20
|Никита Михайлис
|23:17
|Даниил Тарасов
|23:17
|Джесси Блэкер
|24:04
|Командный штраф
|31:47
|Сергей Бойков
|36:53
|Игорь Полыгалов(Микс Индрашис, Артем Волков)
|45:17
|Вячеслав Кулемин
|60:23
|Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)