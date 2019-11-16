19-летний казахстанец из «Барыса» набрал шесть очков за матч и удостоился сравнения с суперзвездой НХЛ

Игра регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошла 15 ноября в Нур-Султане и завершилась со счетом 8:3. В активе Гатиятова хет-трик и три результативные передачи: на восьмой и 56-й минутах он забивал в равных составах, а на 57-й — в большинстве.

За это официальный твиттер «Снежных Барсов» и известный комментатор Александр Олейник сравнили Гатиятова с суперзвездой НХЛ Конором Макдэвидом, который 15 ноября оформил хет-трик и отдал три голевые передачи в матче с «Колорадо» — 6:2.

В текущем сезоне МХЛ на счету Гатиятова девять (5+4) очков в четырех матчах. Также он набрал семь (1+6) баллов в 23 играх за «Номад» в ВХЛ.

Отметим, что Гатиятов включен в заявку «Барыса» на сезон в КХЛ, но пока не попадал в состав на матчи. Форвард выступает за молодежную сборную Казахстана и на прошлом ЧМ набрал восемь (5+3) очка в шести матчах, став вторым снайпером турнира, а его команда сохранила место в элите.

Летом Гатиятов отклонил предложение от одного из юниорских клубов Канады. В системе «Барыса» воспитанник Сатпаева выступает с 2013 года.