19-летний казахстанец из «Барыса» набрал шесть очков за матч и удостоился сравнения с суперзвездой НХЛ
Нападающий «Снежных Барсов» Артур Гатиятов набрал шесть очков в домашнем матче с нижнекамским «Реактором», передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Снежных Барсов» Артур Гатиятов набрал шесть очков в домашнем матче с нижнекамским «Реактором», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошла 15 ноября в
За это официальный твиттер «Снежных Барсов» и известный комментатор Александр Олейник сравнили Гатиятова с суперзвездой НХЛ Конором Макдэвидом, который 15 ноября оформил
В текущем сезоне МХЛ на счету Гатиятова девять (5+4) очков в четырех матчах. Также он набрал семь (1+6) баллов в 23 играх за «Номад» в ВХЛ.
Отметим, что Гатиятов включен в заявку «Барыса» на сезон в КХЛ, но пока не попадал в состав на матчи. Форвард выступает за молодежную сборную Казахстана и на прошлом ЧМ набрал восемь (5+3) очка в шести матчах, став вторым снайпером турнира, а его команда сохранила место в элите.
Летом Гатиятов отклонил предложение от одного из юниорских клубов Канады. В системе «Барыса» воспитанник Сатпаева выступает с 2013 года.
Интересно, что Гатиятову 17 ноября исполнится ровно 20 лет.