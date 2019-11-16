«Динамо» победило «Сибирь» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Бойков (на 8-й минуте), Даниил Тарасов (15, 60), Андре Петерссон (43), у «Сибири» отличились Юрки Йокипакка (46) и Ярослав Хабаров (56).

Чешский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин набрал очки в девятой игре подряд. «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение от «Динамо» в Москве, предыдущая победа новосибирцев датирована 16 октября 2012 года (3:2 ОТ). Ранее в этом сезоне «Сибирь» обыграла «Динамо» в Новосибирске со счетом 1:0.

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