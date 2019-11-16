«Динамо» победило «Сибирь» в матче КХЛ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, для новосибирского клуба поражение стало четвертым подряд.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, для новосибирского клуба поражение стало четвертым подряд.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Бойков (на 8-й минуте), Даниил Тарасов (15, 60), Андре Петерссон (43), у «Сибири» отличились Юрки Йокипакка (46) и Ярослав Хабаров (56).
Чешский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин набрал очки в девятой игре подряд. «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение от «Динамо» в Москве, предыдущая победа новосибирцев датирована 16 октября 2012 года (3:2 ОТ). Ранее в этом сезоне «Сибирь» обыграла «Динамо» в Новосибирске со счетом 1:0.
«Динамо» следующий матч проведет 18 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Сибирь» 20 ноября примет в Новосибирске казанский «Ак Барс».
|Владимир Крикунов
|Николай Заварухин
|Иван Бочаров
|Алексей Красиков(Алексей Красиков)
|03:50
|Никита Шашков
|07:12
|Сергей Бойков(Владислав Ефремов, Андрей Алексеев)
|14:02
|Даниил Тарасов(Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин)
|21:57
|Дмитрий Моисеев
|24:33
|Евгений Чесалин
|26:33
|Александр Логинов
|33:18
|Михал Чайковски
|36:27
|Алексей Яковлев
|39:59
|Никита Михайлов
|42:26
|Андре Петерссон(Микс Индрашис, Иван Игумнов)
|45:55
|Юрки Йокипакка(Юкка Пелтола, Александр Логинов)
|48:08
|Даниил Тарасов
|49:49
|Вадим Шипачев
|53:12
|Николай Демидов
|55:24
|Ярослав Хабаров(Андрей Ермаков, Юкка Пелтола)
|59:35
|Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)