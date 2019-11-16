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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» победило «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, для новосибирского клуба поражение стало четвертым подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Бойков (на 8-й минуте), Даниил Тарасов (15, 60), Андре Петерссон (43), у «Сибири» отличились Юрки Йокипакка (46) и Ярослав Хабаров (56).

Чешский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин набрал очки в девятой игре подряд. «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение от «Динамо» в Москве, предыдущая победа новосибирцев датирована 16 октября 2012 года (3:2 ОТ). Ранее в этом сезоне «Сибирь» обыграла «Динамо» в Новосибирске со счетом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» следующий матч проведет 18 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Сибирь» 20 ноября примет в Новосибирске казанский «Ак Барс».

ХК Динамо
4:2
2:0, 0:0, 2:2
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновНиколай Заварухин
Вратари
Иван БочаровАлексей Красиков(Алексей Красиков)
1-й период
03:50Никита Шашков
07:12Сергей Бойков(Владислав Ефремов, Андрей Алексеев)
14:02Даниил Тарасов(Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин)
2-й период
21:57Дмитрий Моисеев
24:33Евгений Чесалин
26:33Александр Логинов
33:18Михал Чайковски
36:27Алексей Яковлев
39:59Никита Михайлов
3-й период
42:26Андре Петерссон(Микс Индрашис, Иван Игумнов)
45:55Юрки Йокипакка(Юкка Пелтола, Александр Логинов)
48:08Даниил Тарасов
49:49Вадим Шипачев
53:12Николай Демидов
55:24Ярослав Хабаров(Андрей Ермаков, Юкка Пелтола)
59:35Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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