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16 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Ландера помог «Локомотиву» обыграть «Салават Юлаев»

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на свое льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Антон Ландер (на 28-й и 52-й минутах), также шайбы забросили Степан Санников (11), Николай Коваленко (16) и Магнус Пяярви-Свенссон (46). У проигравших отличился Тему Хартикайнен (25).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» одержал в «регулярке» третью победу подряд, «Салават Юлаев» прервал свою трехматчевую победную серию.

Локомотив
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 7846 зрителей
Главные тренеры
Майк ПелиноНиколай Цулыгин
Вратари
Илья КоноваловАндрей Кареев
1-й период
00:21Стаффан Крунвалль
07:10Владислав Картаев
10:32Степан Санников(Павел Кудрявцев)
15:13Николай Коваленко(Максим I Осипов, Денис Алексеев)
2-й период
24:21Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
27:25Артем Сергеев
27:59Антон Ландер(Магнус Пяярви-Свенссон)
30:53Григорий Панин
38:38Григорий Панин
39:46Якуб Накладал
3-й период
40:38Григорий Панин
45:01Магнус Пяярви-Свенссон(Михаил Сидоров, Антон Ландер)
46:59Стаффан Крунвалль
46:59Владимир Жарков
50:58Стаффан Крунвалль
50:58Стаффан Крунвалль
50:58Никита Сошников
50:58Никита Сошников
51:27Антон Ландер(Егор Аверин)
51:54Захар Арзамасцев
56:00Степан Санников
Статистика
12Штрафное время18
6Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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