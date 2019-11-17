Дубль Ландера помог «Локомотиву» обыграть «Салават Юлаев»
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на свое льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на свое льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Антон Ландер (на 28-й и 52-й минутах), также шайбы забросили Степан Санников (11), Николай Коваленко (16) и Магнус
«Локомотив» одержал в «регулярке» третью победу подряд, «Салават Юлаев» прервал свою трехматчевую победную серию.
|Майк Пелино
|Николай Цулыгин
|Илья Коновалов
|Андрей Кареев
|00:21
|Стаффан Крунвалль
|07:10
|Владислав Картаев
|10:32
|Степан Санников(Павел Кудрявцев)
|15:13
|Николай Коваленко(Максим I Осипов, Денис Алексеев)
|24:21
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
|27:25
|Артем Сергеев
|27:59
|Антон Ландер(Магнус Пяярви-Свенссон)
|30:53
|Григорий Панин
|38:38
|Григорий Панин
|39:46
|Якуб Накладал
|40:38
|Григорий Панин
|45:01
|Магнус Пяярви-Свенссон(Михаил Сидоров, Антон Ландер)
|46:59
|Стаффан Крунвалль
|46:59
|Владимир Жарков
|50:58
|Стаффан Крунвалль
|50:58
|Стаффан Крунвалль
|50:58
|Никита Сошников
|50:58
|Никита Сошников
|51:27
|Антон Ландер(Егор Аверин)
|51:54
|Захар Арзамасцев
|56:00
|Степан Санников
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)