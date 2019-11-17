Дубль Ландера помог «Локомотиву» обыграть «Салават Юлаев»

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Антон Ландер (на 28-й и 52-й минутах), также шайбы забросили Степан Санников (11), Николай Коваленко (16) и Магнус Пяярви-Свенссон (46). У проигравших отличился Тему Хартикайнен (25).