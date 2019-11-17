«Спартак» благодаря дублю Федорова разгромил «Нефтехимик»

Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 4379 зрителей
|Вячеслав Буцаев
|Олег Знарок
|Константин Барулин(Александр Шарыченков)
|Юлиус Гудачек
|08:08
|Михаил Котляревский
|10:53
|Артем Федоров(Дмитрий Вишневский)
|10:53
|Командный штраф
|23:17
|Ансель Галимов(Патрик Херсли, Артем Федоров)
|25:11
|Яков Рылов
|30:05
|Павел Порядин
|34:01
|Михаил Юньков(Михаил Котляревский)
|40:55
|Анатолий Никонцев
|48:13
|Дамир Шарипзянов(Ильдар Шиксатдаров, Павел Падакин)
|52:01
|Арсен Хисамутдинов
|53:07
|Артем Федоров(Патрик Херсли, Ансель Галимов)
|53:07
|Арсен Хисамутдинов
|54:57
|Якоб Берглунд
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)