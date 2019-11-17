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16 ноября, источник: Life.ru

«Спартак» благодаря дублю Федорова разгромил «Нефтехимик»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» в Нижнекамске переиграл местный «Нефтехимик» — 4:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых дублем отметился нападающий Артём Фёдоров. Форвард москвичей в середине первого периода открыл счёт, а за семь минут до финальной сирены установил окончательный результат поединка.

Также за гостей отличились Ансель Галимов (24') и Михаил Юньков (35'). У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Дамир Шарипзянов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» победой завершает выездное турне. Следующий матч красно-белые проведут в Москве 20 ноября. Соперником команды Олега Знарка будет ярославский «Локомотив».

Нефтехимик
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 4379 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевОлег Знарок
Вратари
Константин Барулин(Александр Шарыченков)Юлиус Гудачек
1-й период
08:08Михаил Котляревский
10:53Артем Федоров(Дмитрий Вишневский)
10:53Командный штраф
2-й период
23:17Ансель Галимов(Патрик Херсли, Артем Федоров)
25:11Яков Рылов
30:05Павел Порядин
34:01Михаил Юньков(Михаил Котляревский)
3-й период
40:55Анатолий Никонцев
48:13Дамир Шарипзянов(Ильдар Шиксатдаров, Павел Падакин)
52:01Арсен Хисамутдинов
53:07Артем Федоров(Патрик Херсли, Ансель Галимов)
53:07Арсен Хисамутдинов
54:57Якоб Берглунд
Статистика
10Штрафное время6
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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