Минское «Динамо» проиграло дома омскому «Авангарду», упустив победу за 12 секунд до финальной сирены

С самого начала поединка гости обрушили серию атак на ворота голкипера «зубров» Юнаса Энрота. Минчане отбились и принялись наращивать темп, пытаясь перехватить инициативу. Первая двадцатиминутка прошла в активной борьбе, но без заброшенных шайб.
Во втором периоде хоккеисты обеих команд продолжили создавать опасные моменты, но открыть счет им так и не удалось.
Счет на 52-й минуте матча удалось открыть динамовскому нападающему Райану Спунеру. При этом его команда в момент взятия ворот омичей играла в меньшинстве. Гостей такое положение дел не устроило, они попытались восстановить равновесие. Реализовать задуманное хоккеистам «Авангарда» удалось за 12 секунд до финальной сирены, когда отличился форвард Свена Андригетто — 1:1.
В овертайме команды не смогли определить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказались приезжие игроки.
Следующий матч в чемпионате КХЛ «зубры» проведут 19 ноября в гостях против нижегородского «Торпедо».