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16 ноября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло дома омскому «Авангарду», упустив победу за 12 секунд до финальной сирены

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» по буллитам уступило омскому «Авангарду» в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

С самого начала поединка гости обрушили серию атак на ворота голкипера «зубров» Юнаса Энрота. Минчане отбились и принялись наращивать темп, пытаясь перехватить инициативу. Первая двадцатиминутка прошла в активной борьбе, но без заброшенных шайб.

Во втором периоде хоккеисты обеих команд продолжили создавать опасные моменты, но открыть счет им так и не удалось.

Счет на 52-й минуте матча удалось открыть динамовскому нападающему Райану Спунеру. При этом его команда в момент взятия ворот омичей играла в меньшинстве. Гостей такое положение дел не устроило, они попытались восстановить равновесие. Реализовать задуманное хоккеистам «Авангарда» удалось за 12 секунд до финальной сирены, когда отличился форвард Свена Андригетто — 1:1.

В овертайме команды не смогли определить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказались приезжие игроки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «зубры» проведут 19 ноября в гостях против нижегородского «Торпедо».

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14285 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтБоб Хартли
Вратари
Юнас ЭнротИгорь Бобков(Денис Костин, Игорь Бобков)
1-й период
08:23Теему Пулккинен
17:05Никита Крыскин
2-й период
23:29Игорь Мартынов
35:15Сергей Широков
37:58Командный штраф
3-й период
44:27Андрей Стась
44:27Андрей Стась
47:01Андрей Костицын
51:10Франсис Паре
51:55Райан Спунер
53:56Командный штраф
59:48Свен Андригетто(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
Овертайм
61:24Кирилл Семенов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
Статистика
14Штрафное время29
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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