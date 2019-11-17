Минское «Динамо» проиграло дома омскому «Авангарду», упустив победу за 12 секунд до финальной сирены

Источник: Белта

С самого начала поединка гости обрушили серию атак на ворота голкипера «зубров» Юнаса Энрота. Минчане отбились и принялись наращивать темп, пытаясь перехватить инициативу. Первая двадцатиминутка прошла в активной борьбе, но без заброшенных шайб.

Во втором периоде хоккеисты обеих команд продолжили создавать опасные моменты, но открыть счет им так и не удалось.

Счет на 52-й минуте матча удалось открыть динамовскому нападающему Райану Спунеру. При этом его команда в момент взятия ворот омичей играла в меньшинстве. Гостей такое положение дел не устроило, они попытались восстановить равновесие. Реализовать задуманное хоккеистам «Авангарда» удалось за 12 секунд до финальной сирены, когда отличился форвард Свена Андригетто — 1:1.

В овертайме команды не смогли определить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказались приезжие игроки.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2c4d8becc13cd18e0eb2b25811709b7f_hd/q648661/59deadd2be944869cc2b2e502132ca0f/4729610001?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.