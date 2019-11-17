«Дюков не актер и не футболист». В минском «Динамо» ответили Бобу Хартли
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который назвал актером игрока минчан Романа Дюкова.
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который назвал актером игрока минчан Романа Дюкова.
— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей, — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо». — Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику.
|Крэйг Вудкрофт
|Боб Хартли
|Юнас Энрот
|Игорь Бобков(Денис Костин, Игорь Бобков)
|08:23
|Теему Пулккинен
|17:05
|Никита Крыскин
|23:29
|Игорь Мартынов
|35:15
|Сергей Широков
|37:58
|Командный штраф
|44:27
|Андрей Стась
|44:27
|Андрей Стась
|47:01
|Андрей Костицын
|51:10
|Франсис Паре
|51:55
|Райан Спунер
|53:56
|Командный штраф
|59:48
|Свен Андригетто(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
|61:24
|Кирилл Семенов
|победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
|14
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)