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09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дюков не актер и не футболист». В минском «Динамо» ответили Бобу Хартли

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который назвал актером игрока минчан Романа Дюкова.

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— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей, — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо». —  Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику.

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 1216.11.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14285 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтБоб Хартли
Вратари
Юнас ЭнротИгорь Бобков(Денис Костин, Игорь Бобков)
1-й период
08:23Теему Пулккинен
17:05Никита Крыскин
2-й период
23:29Игорь Мартынов
35:15Сергей Широков
37:58Командный штраф
3-й период
44:27Андрей Стась
44:27Андрей Стась
47:01Андрей Костицын
51:10Франсис Паре
51:55Райан Спунер
53:56Командный штраф
59:48Свен Андригетто(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
Овертайм
61:24Кирилл Семенов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
Статистика
14Штрафное время29
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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