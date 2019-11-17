«Дюков не актер и не футболист». В минском «Динамо» ответили Бобу Хартли

— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей, — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо». — Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику.