СКА в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил на 64-й минуте Сергей Плотников, а в основное время у петербуржцев отличился Максим Карпов (36). У «Адмирала» гол забил Адам Альмквист (28).