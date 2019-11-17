СКА в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил на 64-й минуте Сергей Плотников, а в основное время у петербуржцев отличился Максим Карпов (36). У «Адмирала» гол забил Адам Альмквист (28).
СКА одержал четвертую победу подряд, прервав трехматчевую победную серию «Адмирала».
|Сергей Светлов
|Алексей Кудашов
|Юсси Олкинуора
|Александр Самонов
|25:47
|Евгений Кетов
|27:28
|Адам Альмквист(Мартин Бакош, Шон Лалонд)
|33:44
|Владимир Бутузов
|35:09
|Максим Карпов(Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко)
|42:48
|Александр Стрельцов
|53:09
|Александр Барабанов
|54:16
|Шон Лалонд
|63:16
|Сергей Плотников(Максим Карпов, Динар Хафизуллин)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)