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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил на 64-й минуте Сергей Плотников, а в основное время у петербуржцев отличился Максим Карпов (36). У «Адмирала» гол забил Адам Альмквист (28).

СКА одержал четвертую победу подряд, прервав трехматчевую победную серию «Адмирала».

Адмирал
1:2ОТ
0:0, 1:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1217.11.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 5915 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловАлексей Кудашов
Вратари
Юсси ОлкинуораАлександр Самонов
2-й период
25:47Евгений Кетов
27:28Адам Альмквист(Мартин Бакош, Шон Лалонд)
33:44Владимир Бутузов
35:09Максим Карпов(Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко)
3-й период
42:48Александр Стрельцов
53:09Александр Барабанов
54:16Шон Лалонд
Овертайм
63:16Сергей Плотников(Максим Карпов, Динар Хафизуллин)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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