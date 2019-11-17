«Амур» на своем льду обыграл «Йокерит» в КХЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). У победителей отличились Игорь Руденков (33-я минута), Гинек Зогорна (51), Александр Горшков (52) и Томаш Зогорна (53). У гостей шайбу забросил Ессе Йоэнсуу (16).
«Амур» прервал серию из четырех поражений, «Йокерит» проиграл второй матч кряду.
|Александр Гулявцев
|Лаури Марьямяки
|Марек Лангхамер
|Антти Ниеми
|00:26
|Томаш Зогорна
|15:10
|Йессе Йоэнсуу(Брайан О`Нилл, Алекс Грант)
|19:55
|Ондржей Витасек
|22:11
|Командный штраф
|26:06
|Томми Кивисте
|31:11
|Виктор Лев
|32:25
|Игорь Руденков(Павел Турбин, Вячеслав Ушенин)
|45:31
|Вячеслав Ушенин
|45:31
|Хенри Иконен
|50:36
|Игорь Руденков
|50:36
|Марко Анттила
|50:36
|Антти Пильстрем
|50:45
|Гынек Зогорна(Томаш Зогорна)
|51:27
|Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|52:23
|Сами Леписто
|52:30
|Томаш Зогорна(Гынек Зогорна, Ондржей Витасек)
|8
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)