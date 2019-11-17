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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» на своем льду обыграл «Йокерит» в КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). У победителей отличились Игорь Руденков (33-я минута), Гинек Зогорна (51), Александр Горшков (52) и Томаш Зогорна (53). У гостей шайбу забросил Ессе Йоэнсуу (16).

«Амур» прервал серию из четырех поражений, «Йокерит» проиграл второй матч кряду.

Амур
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 1217.11.2019, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 6128 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевЛаури Марьямяки
Вратари
Марек ЛангхамерАнтти Ниеми
1-й период
00:26Томаш Зогорна
15:10Йессе Йоэнсуу(Брайан О`Нилл, Алекс Грант)
19:55Ондржей Витасек
2-й период
22:11Командный штраф
26:06Томми Кивисте
31:11Виктор Лев
32:25Игорь Руденков(Павел Турбин, Вячеслав Ушенин)
3-й период
45:31Вячеслав Ушенин
45:31Хенри Иконен
50:36Игорь Руденков
50:36Марко Анттила
50:36Антти Пильстрем
50:45Гынек Зогорна(Томаш Зогорна)
51:27Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
52:23Сами Леписто
52:30Томаш Зогорна(Гынек Зогорна, Ондржей Витасек)
Статистика
8Штрафное время22
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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