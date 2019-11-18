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17 ноября, источник: ТАСС

«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 17 ноября. «Сочи» победил рижское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» шайбы забросили Юрий Александров (50-я минута) и Мальте Стрёмвалль (54). У рижского «Динамо» отличился Увис Балинскис (6).

«Сочи» продлил победную серию в матчах с «Динамо» из Риги до восьми матчей, единственную победу рижская команда одержала 3 декабря 2015 года в овертайме со счетом 2:1. Всего команды провели 12 матчей, «Сочи» одержал 11-ю победу (восемь в основное время и три — в серии буллитов).

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«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. Рижское «Динамо» идет 11-м на Западе, имея в активе 22 очка после 29 встреч.

В следующем матче «Сочи» на домашней площадке примет череповецкую «Северсталь», а «Динамо» из Риги дома примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 20 ноября.

В других матчах игрового дня пекинский «Куньлунь» дома обыграл магнитогорский «Металлург» (3:1), челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:4), а нижегородское «Торпедо» дома победило подольский «Витязь» (6:2).

Динамо Р
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1217.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 7862 зрителя
Главные тренеры
Гиртс АнкипансАлександр Андриевский
Вратари
Александр СалакДмитрий Шикин
1-й период
05:22Увис Балинскис(Александр Протапович, Гинтс Мейя)
05:42Оскарс Батня
05:42Алексей Петров
07:48Даниелс Берзиньш
07:48Дмитрий Лугин
13:57Нериюс Алишаускас
2-й период
30:08Робертс Липсбергс
30:08Симон Бертильссон
34:42Владислав Калетник
3-й период
40:00Владислав Калетник
49:19Юрий Александров(Владислав Калетник, Степан Старков)
53:03Мальте Стремвалль(Морган Эллис)
Статистика
8Штрафное время10
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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