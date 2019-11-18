«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» шайбы забросили Юрий Александров (50-я минута) и Мальте Стрёмвалль (54). У рижского «Динамо» отличился Увис Балинскис (6).

«Сочи» продлил победную серию в матчах с «Динамо» из Риги до восьми матчей, единственную победу рижская команда одержала 3 декабря 2015 года в овертайме со счетом 2:1. Всего команды провели 12 матчей, «Сочи» одержал 11-ю победу (восемь в основное время и три — в серии буллитов).

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. Рижское «Динамо» идет 11-м на Западе, имея в активе 22 очка после 29 встреч.

В следующем матче «Сочи» на домашней площадке примет череповецкую «Северсталь», а «Динамо» из Риги дома примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 20 ноября.