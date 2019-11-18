«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 17 ноября. «Сочи» победил рижское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 ноября. «Сочи» победил рижское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Сочи» шайбы забросили Юрий Александров (50-я минута) и Мальте Стрёмвалль (54). У рижского «Динамо» отличился Увис Балинскис (6).
«Сочи» продлил победную серию в матчах с «Динамо» из Риги до восьми матчей, единственную победу рижская команда одержала 3 декабря 2015 года в овертайме со счетом 2:1. Всего команды провели 12 матчей, «Сочи» одержал 11-ю победу (восемь в основное время и три — в серии буллитов).
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. Рижское «Динамо» идет 11-м на Западе, имея в активе 22 очка после 29 встреч.
В следующем матче «Сочи» на домашней площадке примет череповецкую «Северсталь», а «Динамо» из Риги дома примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 20 ноября.
В других матчах игрового дня пекинский «Куньлунь» дома обыграл магнитогорский «Металлург» (3:1), челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:4), а нижегородское «Торпедо» дома победило подольский «Витязь» (6:2).
|Гиртс Анкипанс
|Александр Андриевский
|Александр Салак
|Дмитрий Шикин
|05:22
|Увис Балинскис(Александр Протапович, Гинтс Мейя)
|05:42
|Оскарс Батня
|05:42
|Алексей Петров
|07:48
|Даниелс Берзиньш
|07:48
|Дмитрий Лугин
|13:57
|Нериюс Алишаускас
|30:08
|Робертс Липсбергс
|30:08
|Симон Бертильссон
|34:42
|Владислав Калетник
|40:00
|Владислав Калетник
|49:19
|Юрий Александров(Владислав Калетник, Степан Старков)
|53:03
|Мальте Стремвалль(Морган Эллис)
|8
|Штрафное время
|10
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)