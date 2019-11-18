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14:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Трактор» ответил на бойкот фанатов, написавших отрытое письмо Текслеру

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября, ФедералПресс. Фанаты челябинского хоккейного клуба «Трактор» из группировки «сектор А» направили письмо президенту хоккейной команды Алексею Текслеру с требованием отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа, а также его управленческую команду.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщики клуба считают, что руководство «Трактора и управленческая команда должны ответить за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории клуба.

«Обратить особое внимание на использование генеральным директором клубного бренда для самопиара и его откровенную ложь о былых заслугах на должности руководителя клуба. Проверить ситуацию, схему и факты по вопросу комплектования команды игроками преимущественного от одного агента», — следует из открытого письма фанатов «Трактора».

Вчера хоккейный клуб «Трактор» уступил дома «Автомобилисту» со счетом 2:4. Тем самым клуб закрепился на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Во время игры более 80 фанатов «Сектора А» спели песню Виктора Цоя «Ждем перемен — ждем побед!» и демонстративно ушли с трибун.


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Также в открытом письме фанаты «сектора А» отметили, что стоит обратить внимание на бесплатную раздачу большого числа билетов. По их мнению, это делается для того, чтобы скрыть проблему и создать искусственные цифры посещаемости игр. При этом с главного тренера ответственность за провальный сезон нужно снять.

Болельщики «Трактора» заявили, что в свою очередь, они начинают бессрочный бойкот домашних матчей, который по их мнению, закончится только с уходом непрофессиональных управленцев.

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что разделяют неудовлетворенность и недовольство результатами игр команды. И в данный момент занимаются подготовкой клуба к четырем важным матчам домашней серии.

«Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к непосредственному руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду», — прокомментировали в пресс-службе клуба.

Известно, что президент клуба ХК «Трактор» Алексей Текслер в курсе обращения от болельщиков. В пресс-службе правительства отметили, что губернатор недоволен текущими результатами. Для их улучшения по его инициативе недавно произошла смена главного тренера.

«Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон — выход в плей-офф и достижения там максимального результата — никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач», — сообщили в пресс-службе губернатора.

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