«Трактор» ответил на бойкот фанатов, написавших отрытое письмо Текслеру

Источник: РИА "Новости"

Болельщики клуба считают, что руководство «Трактора и управленческая команда должны ответить за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории клуба.

«Обратить особое внимание на использование генеральным директором клубного бренда для самопиара и его откровенную ложь о былых заслугах на должности руководителя клуба. Проверить ситуацию, схему и факты по вопросу комплектования команды игроками преимущественного от одного агента», — следует из открытого письма фанатов «Трактора».

Вчера хоккейный клуб «Трактор» уступил дома «Автомобилисту» со счетом 2:4. Тем самым клуб закрепился на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Во время игры более 80 фанатов «Сектора А» спели песню Виктора Цоя «Ждем перемен — ждем побед!» и демонстративно ушли с трибун.



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Также в открытом письме фанаты «сектора А» отметили, что стоит обратить внимание на бесплатную раздачу большого числа билетов. По их мнению, это делается для того, чтобы скрыть проблему и создать искусственные цифры посещаемости игр. При этом с главного тренера ответственность за провальный сезон нужно снять.

Болельщики «Трактора» заявили, что в свою очередь, они начинают бессрочный бойкот домашних матчей, который по их мнению, закончится только с уходом непрофессиональных управленцев.

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что разделяют неудовлетворенность и недовольство результатами игр команды. И в данный момент занимаются подготовкой клуба к четырем важным матчам домашней серии.

«Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к непосредственному руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду», — прокомментировали в пресс-службе клуба.

Известно, что президент клуба ХК «Трактор» Алексей Текслер в курсе обращения от болельщиков. В пресс-службе правительства отметили, что губернатор недоволен текущими результатами. Для их улучшения по его инициативе недавно произошла смена главного тренера.