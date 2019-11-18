Минское «Динамо» отправилось на выездную серию матчей в чемпионате КХЛ

Первая выездная встреча серии против «автозаводцев» пройдет в Нижнем Новгороде 19 ноября. С «красно-белыми» динамовцы сыграют в Мытищах 21 ноября. Завершится выездная серия 23 ноября матчем против «Авангарда» в Балашихе. Начало всех трех матчей в 19:30 по минскому времени.