Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Салават Юлаев
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Северсталь
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
ХК Динамо
16
Хоккей. НХЛ
19.11
Вашингтон Кэпиталз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
19.11
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
19.11
Амур
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
12Представлена новая форма сборной России
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» и овертаймы. Команда Скабелки разучилась побеждать за пределами 60 минут в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» проиграл пять из восьми матчей за пределами основного времени, и это худший результат среди участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом сезоне. Команда Андрея Скабелки все равно получает очки, но перед плей-офф это не очень хорошая тенденция, ведь там каждый матч может стать последним. Некоторые подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

«Барыс» одним из последних в текущем сезоне прервал серию игр, когда команде не требовалось дополнительное время для выявления сильнейшего. Но как только это произошло, то казахстанская команда, возможно, оказалась не готова к такому сценарию.

Первый матч прошел 14 октября, когда «Барыс» уступил «Адмиралу» из Владивостока. На оформление победы российскому клубу потребовалось всего 24 секунды.

Тут же последовала неудача в матче с рижским «Динамо» — другим аутсайдером в КХЛ.

Положительного результата удалось добиться в матче с «Витязем», когда «Барыс» реализовал численное преимущество.

А потом были еще три поражения. От «Локомотива», «Автомобилиста» и «Динамо» из Москвы.

Немного поправить статистику помог еще один клуб из нижней части таблицы — «Северсталь» из Череповца.


Нажмите,
чтобы включить звук

Пять поражений при двух победах и одной ничьей — последний результат в КХЛ. Ни у одной команды больше нет такого количества неудачных исходов. Вторую-третью строчку делят «Сочи» и «Северсталь», но оба клуба из Западной конференции не входят в зону плей-офф, в отличие от «Барыса», который претендует на высокий посев на «Востоке».

Овертайм — это важная школа, где нет права на ошибку. А как мы видим в проигранных матчах, этих ошибок хватало, и даже у опытных исполнителей. Столичная команда стала меньше забивать, и, как признает Скабелка, исполнителей из прошлого сезона непросто сразу взять и заменить. Нужны время и качественные игроки. Мы говорим не о другом формате в плей-офф для овертаймов, а о неаккуратности, которая приводит к поражениям.

Плодотворную работу, а ведь «Барыс» стал лучше защищаться, перечеркивает одна помарка, и команда получает выход соперников на ворота с количественным перевесом. Отсюда и поражения. Сложно зажать соперника в зоне, когда у вас по три игрока. Сможет ли столичная команда сделать работу над ошибками? Можем узнать в одной из ближайших игр, но лучше до овертайма не доводить. Они «Барысу» в этом сезоне не даются.

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет завтра, 19 ноября, против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Столичная команда занимает четвертое место на «Востоке», а их конкуренты — девятые. Но даже в такой ситуации у клуба бывшего капитана «Барыса» Найджела Доуса статистика в овертайме лучше, чем у казахстанцев — четыре победы, два поражения и ничья.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанец стал чемпионом Японии по сумо
Мутко объяснил причины назначения Черчесова в сборную России
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Глазырину, покинувшую сбор из-за смерти отца, не взяли в команду
Третьяк намекнул, что Овечкин может продолжить карьеру в КХЛ
Лучшего баскетболиста мира ненавидят. В чем провинился Леброн?
«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы за 20 миллионов
Футболист сборной Украины похвалил главного тренера «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь