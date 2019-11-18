«Барыс» и овертаймы. Команда Скабелки разучилась побеждать за пределами 60 минут в КХЛ

«Барыс» одним из последних в текущем сезоне прервал серию игр, когда команде не требовалось дополнительное время для выявления сильнейшего. Но как только это произошло, то казахстанская команда, возможно, оказалась не готова к такому сценарию.

Первый матч прошел 14 октября, когда «Барыс» уступил «Адмиралу» из Владивостока. На оформление победы российскому клубу потребовалось всего 24 секунды.

Тут же последовала неудача в матче с рижским «Динамо» — другим аутсайдером в КХЛ.

Положительного результата удалось добиться в матче с «Витязем», когда «Барыс» реализовал численное преимущество.

А потом были еще три поражения. От «Локомотива», «Автомобилиста» и «Динамо» из Москвы.

Немного поправить статистику помог еще один клуб из нижней части таблицы — «Северсталь» из Череповца.



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Пять поражений при двух победах и одной ничьей — последний результат в КХЛ. Ни у одной команды больше нет такого количества неудачных исходов. Вторую-третью строчку делят «Сочи» и «Северсталь», но оба клуба из Западной конференции не входят в зону плей-офф, в отличие от «Барыса», который претендует на высокий посев на «Востоке».

Овертайм — это важная школа, где нет права на ошибку. А как мы видим в проигранных матчах, этих ошибок хватало, и даже у опытных исполнителей. Столичная команда стала меньше забивать, и, как признает Скабелка, исполнителей из прошлого сезона непросто сразу взять и заменить. Нужны время и качественные игроки. Мы говорим не о другом формате в плей-офф для овертаймов, а о неаккуратности, которая приводит к поражениям.

Плодотворную работу, а ведь «Барыс» стал лучше защищаться, перечеркивает одна помарка, и команда получает выход соперников на ворота с количественным перевесом. Отсюда и поражения. Сложно зажать соперника в зоне, когда у вас по три игрока. Сможет ли столичная команда сделать работу над ошибками? Можем узнать в одной из ближайших игр, но лучше до овертайма не доводить. Они «Барысу» в этом сезоне не даются.