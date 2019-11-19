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18 ноября, источник: Sport24

Супергол в КХЛ. Форвард «Авангарда» повторил знаменитый трюк Кучерова

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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На 28-й минуте матча нападающий Сергей Широков удвоил преимущество «Авангарда». После ошибки соперников в позиционной атаке он вышел один на один с вратарем «Салавата» Юхой Метсолой и забил эффектный гол, повторив финт, известный как финт нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. При этом впервые в подобном стиле, еще до Кучерова, забивал сам Широков — в АХЛ.

Чуть позже «Авангард» забросил третью шайбу, однако судьи отменили гол форварда Сергея Широкова.

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Авангард
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1318.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4987 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола
1-й период
05:16Сергей Шумаков
10:18Алексей Потапов(Вячеслав Войнов, Сергей Широков)
2-й период
27:08Сергей Широков
28:14Никита Сошников
37:20Линус Умарк(Григорий Панин)
39:58Тэйлор Бек(Роб Клинкхаммер, Семен Кошелев)
3-й период
43:15Михаил Пашнин
45:43Сергей Шумаков
50:33Теему Хартикайнен
51:59Егор Мартынов(Вячеслав Войнов, Свен Андригетто)
56:02Командный штраф
Статистика
2Штрафное время16
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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