Супергол в КХЛ. Форвард «Авангарда» повторил знаменитый трюк Кучерова
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
На 28-й минуте матча нападающий Сергей Широков удвоил преимущество «Авангарда». После ошибки соперников в позиционной атаке он вышел один на один с вратарем «Салавата» Юхой Метсолой и забил эффектный гол, повторив финт, известный как финт нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. При этом впервые в подобном стиле, еще до Кучерова, забивал сам Широков — в АХЛ.
Чуть позже «Авангард» забросил третью шайбу, однако судьи отменили гол форварда Сергея Широкова.
|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|Игорь Бобков
|Юха Метсола
|05:16
|Сергей Шумаков
|10:18
|Алексей Потапов(Вячеслав Войнов, Сергей Широков)
|27:08
|Сергей Широков
|28:14
|Никита Сошников
|37:20
|Линус Умарк(Григорий Панин)
|39:58
|Тэйлор Бек(Роб Клинкхаммер, Семен Кошелев)
|43:15
|Михаил Пашнин
|45:43
|Сергей Шумаков
|50:33
|Теему Хартикайнен
|51:59
|Егор Мартынов(Вячеслав Войнов, Свен Андригетто)
|56:02
|Командный штраф
|2
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)