Супергол в КХЛ. Форвард «Авангарда» повторил знаменитый трюк Кучерова

На 28-й минуте матча нападающий Сергей Широков удвоил преимущество «Авангарда». После ошибки соперников в позиционной атаке он вышел один на один с вратарем «Салавата» Юхой Метсолой и забил эффектный гол, повторив финт, известный как финт нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. При этом впервые в подобном стиле, еще до Кучерова, забивал сам Широков — в АХЛ.