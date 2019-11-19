«Северсталь» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в овертайме ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Северстали» дублем отметился Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (55).

«Северсталь» одержала первую победу в 11 последних матчах, прошлый успех команды был датирован 15 октября, это произошло в гостевом матче с пекинским «Куньлунем» (2:1 ОТ). Для ЦСКА это поражение стало четвертым кряду. Капризов набирает очки на протяжении шести матчей кряду (две шайбы + четыре голевые передачи).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 13, 18.11.2019, 19:30 Авангард 4 Салават Юлаев 1

После 28 матчей ЦСКА удерживает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 40 очков. «Северсталь» поднялась с последнего, 12-го места на 10-е и имеет 24 очка в 29 матчах.

В следующем матче ЦСКА 20 ноября встретится в гостях с подольским «Витязем», «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с «Сочи».