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18 ноября, источник: ТАСС

«Северсталь» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в овертайме ЦСКА

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» в овертайме победила ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Северстали» дублем отметился Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (55).

«Северсталь» одержала первую победу в 11 последних матчах, прошлый успех команды был датирован 15 октября, это произошло в гостевом матче с пекинским «Куньлунем» (2:1 ОТ). Для ЦСКА это поражение стало четвертым кряду. Капризов набирает очки на протяжении шести матчей кряду (две шайбы + четыре голевые передачи).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 13, 18.11.2019, 19:30

Авангард4Салават Юлаев1

После 28 матчей ЦСКА удерживает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 40 очков. «Северсталь» поднялась с последнего, 12-го места на 10-е и имеет 24 очка в 29 матчах.

В следующем матче ЦСКА 20 ноября встретится в гостях с подольским «Витязем», «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с «Сочи».

В другом матче игрового дня московское «Динамо» благодаря трем очкам Дмитрия Яшкина победило на выезде нижнекамский «Нефтехимик» (6:4). Омский «Авангард» продлил победную серию до трех матчей, обыграв дома уфимский «Салават Юлаев» (4:1).

ЦСКА
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1318.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7321 зритель
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Разин
Вратари
Илья СорокинВладислав Подъяпольский
1-й период
06:47Виктор Балдаев
10:59Богдан Якимов
2-й период
23:35Кирилл Капризов
25:16Дмитрий Марковин(Адам Лишка, Богдан Якимов)
29:14Андрей Светлаков
37:17Сергей Толчинский
37:17Илья Хохлов
38:41Евгений Бодров
3-й период
40:00Командный штраф
54:44Кирилл Капризов(Линден Вей)
Овертайм
61:39Дмитрий Марковин(Игорь Гераськин)
Статистика
6Штрафное время10
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
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