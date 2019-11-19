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11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» подписал контракт с Захарчуком

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» заключил двустороннее соглашение с нападающим Иваном Захарчуком, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 30-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.

Захарчук в текущем сезоне выступал за череповецкую «Северсталь», в составе которой провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий играл за «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

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