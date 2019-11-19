«Адмирал» подписал контракт с Захарчуком

Захарчук в текущем сезоне выступал за череповецкую «Северсталь», в составе которой провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий играл за «Сочи» и нижегородское «Торпедо».