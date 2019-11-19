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14:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский хоккеист рассказал о пьянках в российской команде

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский хоккеист Мэтт Мерли поделился воспоминаниями о своем времени, проведенном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Мерли выступал за хабаровский «Амур» в сезоне-2008/09. В регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 33 матча, в которых набрал всего 8 очков (4+4).

«Однажды мы тащили нашего капитана прямо из самолета, потому что он был сильно пьяным. Он чуть не выбежал на улицу в 20-градусный мороз в одной футболке. В итоге ему выписали штраф на 20 тысяч долларов», — заявил Мерли в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

«Один раз наш вратарь пришел пьяным прямо на тренировку. Его сразу же отправили сдавать анализы на алкоголь в больницу. А когда за ним приехала машина, он просто сбежал», — добавил Мэтт.

Кроме «Амура» Мерли в КХЛ защищал цвета «Медвешчака» и «Слована». С 2017 года форвард выступает в корейском клубе «Тэмен Киллер Уайлс».

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