Американский хоккеист рассказал о пьянках в российской команде

Источник: Спорт РИА Новости

Мерли выступал за хабаровский «Амур» в сезоне-2008/09. В регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 33 матча, в которых набрал всего 8 очков (4+4).

«Однажды мы тащили нашего капитана прямо из самолета, потому что он был сильно пьяным. Он чуть не выбежал на улицу в 20-градусный мороз в одной футболке. В итоге ему выписали штраф на 20 тысяч долларов», — заявил Мерли в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

«Один раз наш вратарь пришел пьяным прямо на тренировку. Его сразу же отправили сдавать анализы на алкоголь в больницу. А когда за ним приехала машина, он просто сбежал», — добавил Мэтт.