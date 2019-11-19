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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Денис Голубев (19-я минута), Игорь Руденков (25) и Михал Йордан (40), у «Магнитки» дубль оформил Николай Кулемин (14 и 29).

«Амур» одержал вторую победу подряд, «Магнитка» проиграла второй матч кряду.

Амур
3:2
1:1, 2:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 1319.11.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4621 зритель
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Александр ГулявцевИлья Воробьев
Вратари
Марек ЛангхамерСтанислав Галимов(Василий Кошечкин)
1-й период
02:30Никита Язьков
02:30Никита Язьков
08:52Валерий Васильев
13:35Николай Кулемин
17:41Станислав Кацуба
17:41Деннис Расмуссен
18:09Николай Кулемин
18:35Денис Голубев(Томаш Зогорна)
19:37Глеб Корягин
2-й период
22:19Андрей Локтионов
24:12Игорь Руденков(Павел Турбин)
28:30Николай Кулемин(Андрей Локтионов)
37:11Максим Матушкин
37:17Алексей Береглазов
39:18Михал Йордан(Денис Голубев, Томаш Зогорна)
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
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