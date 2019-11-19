«Амур» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Денис Голубев (19-я минута), Игорь Руденков (25) и Михал Йордан (40), у «Магнитки» дубль оформил Николай Кулемин (14 и 29).