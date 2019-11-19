«Амур» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Денис Голубев (19-я минута), Игорь Руденков (25) и Михал Йордан (40), у «Магнитки» дубль оформил Николай Кулемин (14 и 29).
«Амур» одержал вторую победу подряд, «Магнитка» проиграла второй матч кряду.
|Александр Гулявцев
|Илья Воробьев
|Марек Лангхамер
|Станислав Галимов(Василий Кошечкин)
|02:30
|Никита Язьков
|02:30
|Никита Язьков
|08:52
|Валерий Васильев
|13:35
|Николай Кулемин
|17:41
|Станислав Кацуба
|17:41
|Деннис Расмуссен
|18:09
|Николай Кулемин
|18:35
|Денис Голубев(Томаш Зогорна)
|19:37
|Глеб Корягин
|22:19
|Андрей Локтионов
|24:12
|Игорь Руденков(Павел Турбин)
|28:30
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов)
|37:11
|Максим Матушкин
|37:17
|Алексей Береглазов
|39:18
|Михал Йордан(Денис Голубев, Томаш Зогорна)
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)