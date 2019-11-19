В «Металлурге» объяснили появление скандального поста «Спасибо дырявому Стасу»

Голкипером «Магнитки» в этом матче был Станислав Галимов. 31-летний вратарь отразил 16 бросков из 19 и был заменен после второго периода.

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Металлурга», сотрудники клуба не были причастны к написанию скандального комментария. Официальные сообщества в двух соцсетях были ранее взломаны. В «Одноклассниках» злоумышленники стали рассылать спам по всем участникам группы, которая до сих пор остается заблокирована. Резонансное сообщение «ВКонтакте» опубликовали неизвестные лица, подобравшие пароль к странице одного из администраторов. После инцидента все данные для аутентификации были изменены. (Евгений Белоусов).