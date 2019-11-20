«Барыс» дважды отыгрался и победил команду Доуса в КХЛ
Решающую шайбу забросил Диц.
Решающую шайбу забросил Диц.
Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 19 ноября, в
В первом периоде случилась всего одна шайба. На десятой минуте ворота Эдди Паскуале поразил форвард «Авто» Питер Холланд.
Отыграться «Барыс» смог уже после перерыва. На 29-й минуте счет сравнял Дмитрий Шевченко, которому ассистировали Павел Акользин и Леонид Метальников.
В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 42-й минуте большинство у «Авто» реализовал
В овертайме команды отыграли всего 57 секунд. Победу «Барысу» принес капитан и защитник Даррен Диц.
С 35 очками «Барыс» идет четвертым в Восточной конференции, а «Авто» с 31 баллом занимает девятое место из 12 команд, находясь вне зоны
В следующем матче «Барыс» 22 ноября в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Андрей Мартемьянов
|Эдвард Паскуале
|Якуб Коварж
|09:45
|Питер Холланд(Дэн Секстон, Вячеслав Литовченко)
|22:45
|Егор Шалапов
|29:13
|Дмитрий Шевченко(Павел Акользин, Леонид Метальников)
|35:10
|Иван Вишневский
|42:52
|Командный штраф
|42:57
|Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт)
|45:06
|Линус Виделль
|46:29
|Денис Бодров
|60:57
|Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Атте Охтамаа)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)