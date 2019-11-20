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19 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» дважды отыгрался и победил команду Доуса в КХЛ

Решающую шайбу забросил Диц.

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Источник: Instagram

Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 19 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 по итогам овертайма.

В первом периоде случилась всего одна шайба. На десятой минуте ворота Эдди Паскуале поразил форвард «Авто» Питер Холланд.

Отыграться «Барыс» смог уже после перерыва. На 29-й минуте счет сравнял Дмитрий Шевченко, которому ассистировали Павел Акользин и Леонид Метальников.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 42-й минуте большинство у «Авто» реализовал экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус, но хозяева на 46-й ответили голом бывшего форварда сборной Швеции Линуса Виделля, который впервые забил за новую команду.

В овертайме команды отыграли всего 57 секунд. Победу «Барысу» принес капитан и защитник Даррен Диц.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 35 очками «Барыс» идет четвертым в Восточной конференции, а «Авто» с 31 баллом занимает девятое место из 12 команд, находясь вне зоны плей-офф.

В следующем матче «Барыс» 22 ноября в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет «Ак Барс». Казанцы с 43 очками лидируют на «Востоке».

Барыс
3:2ОТ
0:1, 1:0, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1319.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4367 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЯкуб Коварж
1-й период
09:45Питер Холланд(Дэн Секстон, Вячеслав Литовченко)
2-й период
22:45Егор Шалапов
29:13Дмитрий Шевченко(Павел Акользин, Леонид Метальников)
35:10Иван Вишневский
3-й период
42:52Командный штраф
42:57Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт)
45:06Линус Виделль
46:29Денис Бодров
Овертайм
60:57Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Атте Охтамаа)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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