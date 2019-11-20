«Барыс» дважды отыгрался и победил команду Доуса в КХЛ

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Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 19 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 по итогам овертайма.

В первом периоде случилась всего одна шайба. На десятой минуте ворота Эдди Паскуале поразил форвард «Авто» Питер Холланд.

Отыграться «Барыс» смог уже после перерыва. На 29-й минуте счет сравнял Дмитрий Шевченко, которому ассистировали Павел Акользин и Леонид Метальников.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 42-й минуте большинство у «Авто» реализовал экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус, но хозяева на 46-й ответили голом бывшего форварда сборной Швеции Линуса Виделля, который впервые забил за новую команду.

В овертайме команды отыграли всего 57 секунд. Победу «Барысу» принес капитан и защитник Даррен Диц.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3cef2567569caa4d290c9a2ebb2e8e92_hd/q650473/e12a145c0d6d5812075fcebb2ea09a4e/4729859785?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 35 очками «Барыс» идет четвертым в Восточной конференции, а «Авто» с 31 баллом занимает девятое место из 12 команд, находясь вне зоны плей-офф.