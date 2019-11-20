Нападающий «Барыса» стал автором лучшего гола недели в КХЛ
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис стал автором лучшего гола десятой игровой недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис стал автором лучшего гола десятой игровой недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний форвард отличился в гостевом матче с московским «Динамо», сделав счет 2:1 в пользу «Барыса».
В текущем сезоне на счету 24-летнего Михайлиса 12 (5+7) очков в 26 матчах. Всю карьеру в КХЛ он проводит в «Барысе» и на данный момент имеет в своем активе 76 (33+43) результативных баллов в 197 играх.