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22:34 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в Мытищах победил по буллитам «Локомотив» в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в серии буллитов обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Мытищи».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» шайбы забросили Максим Цыплаков (20-я минута), Дмитрий Вишневский (33) и Патрик Херсли (42). У «Локомотива» отличились Артем Ильенко (21), Стефан Да Коста (54) и Антон Ландер (59).

Матч прошел на «Арене-Мытищи» в связи с тем, что 23 ноября на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы «Ленинград» и Noize MC. Также в Мытищах команда встретится с минским «Динамо» в четверг.

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива». Московский клуб занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. «Локомотив» после 29 игр набрал 31 очко и идет восьмым на Западе.

Спартак
4:3Б
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1320.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)МУП "Арена Мытищи", 6915 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокМайк Пелино
Вратари
Юлиус ГудачекИлья Коновалов(Илья Коновалов)
1-й период
10:09Каспарс Даугавиньш
13:01Михаил Сидоров
19:26Максим Цыплаков(Александр Никишин, Михаил Юньков)
2-й период
20:36Артем Ильенко(Якуб Накладал, Степан Санников)
24:19Максим Гончаров
32:53Дмитрий Вишневский(Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш)
3-й период
40:26Магнус Пяярви-Свенссон
41:55Патрик Херсли(Тобиас Виклунд, Артем Федоров)
53:20Стефан Да Коста(Максим I Осипов, Рушан Рафиков)
56:08Григорий Денисенко
57:51Артем Федоров
58:57Антон Ландер(Стаффан Крунвалль)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Яков Рылов(Спартак)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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