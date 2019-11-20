«Спартак» в Мытищах победил по буллитам «Локомотив» в матче КХЛ

В составе «Спартака» шайбы забросили Максим Цыплаков (20-я минута), Дмитрий Вишневский (33) и Патрик Херсли (42). У «Локомотива» отличились Артем Ильенко (21), Стефан Да Коста (54) и Антон Ландер (59).

Матч прошел на «Арене-Мытищи» в связи с тем, что 23 ноября на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы «Ленинград» и Noize MC. Также в Мытищах команда встретится с минским «Динамо» в четверг.