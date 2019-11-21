Минское «Динамо» попробует выиграть у московского «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Матч стартует в 19.30 и пройдет на ледовой площадке «Арены Мытищи».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 13, 21.11.2019, 19:30 Спартак - Динамо Мн -

«Динамо» в последних матчах уступило омскому «Авангарду» (1:2) и нижегородскому «Торпедо» (2:3). В Западной конференции «зубры» находятся на последней 12-й позиции. На счету минского клуба 23 очка в 28 противостояниях (8 побед и 20 поражений).

«Спартак» укрепился на 6-м месте в Западной конференции. Хоккеисты заработали 36 пунктов в 30 играх (16 викторий и 14 неудач).

Первую позицию в Западной конференции занимает московский ЦСКА, который набрал 43 очка в 29 противостояниях (20 побед и 9 поражений). У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 45 баллов после 28 игр (22 виктории и 6 неудач).