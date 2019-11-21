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21 ноября, источник: Vesti.kz

Второй бомбардир турнира и распасовщик. Как бывшие хоккеисты «Барыса» выступают в Казахстане

202 матча за «Барыс» провел нападающий Владимир Маркелов, а сейчас игрок помогает «Арлану» из Кокшетау лидировать в чемпионате Казахстана. Другой экс-форвард столичной команды Максим Худяков — один из лучших ассистентов турнира. Также в материале корреспондента Vesti.kz — о некоторых других бывших исполнителях казахстанского участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Лидером «Барыса» нового созыва является Даррен Диц, который набрал 15 очков в стартовавшем сезоне, и снова претендует на роль самого яркого исполнителя в команде. А есть в команде игроки, которые не так заметны, но важны для успеха клуба, ведь они выполняют «черновую» работу. Получив опыт в КХЛ, бывшие хоккеисты «Барыса» и в национальном чемпионате на виду.

Вторую строчку среди бомбардиров занимает 32-летний Маркелов. Один из самых полезных игроков оборонительного плана во время выступления за «Барыс», в «Арлане» из Кокшетау набрал уже 31 очко (13+18). Всего на один гол форвард уступает одноклубнику Дмитрию Шитикову.

Пятое-шестое место с Александром Архиповым делит его одноклубник по «Алтай-Торпедо» Худяков. 33-летний нападающий — один из лучших распасовщики лиги с 20 передачами (плюс пять голов). Больше только у Вадима Бердникова из «Арлана» (23 паса).


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Седьмую строчку занимает Иван Кучин из «Бейбарыса», который базируется в Атырау. В 25 встречах он набрал 24 (7+17) очка. Также 31-летний форвард в ТОП-30 самых результативных игроков турниров занимает первое место по заработанному штрафу — у него 43 минуты.

27-летний Михаил Рахманов защищает цвета «Арлана» и набрал уже 20 очков (8+12). Это позволило ему делить с 15-е по 17-е места. Всего очко Рахманову уступает 37-летний Андрей Спиридонов, выступающий за «Актобе» (у него 6+13 и 18−20-е места).

Восемь сезонов в «Барысе» за плечами защитника Артемия Лакизы. Сейчас 32-летний игрок обороны выступает за «Алматы» и 27 встречах набрал 18 очков (3+15). В списке лучших он делит 21−22-е места.

Всего пять матчей за столичный клуб провел нападающий Константин Савенков, но в «Бейбарысе» он уже набрал 17 баллов (10+7) в 22 играх стартовавшего сезона. В казахстанском ТОПе Савенков делит места с 23-го по 28-е.

Напомним, в чемпионате Казахстана участвуют 11 клубов — с 69 очками лидирует «Арлан» из Кокшетау. На второй строчке «Алматы» с 60 баллами, а на третью позицию претендуют «Алтай-Торпедо» (49 очков), «Иртыш» (48) и «Бейбарыс» (45).

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