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21 ноября, источник: Vesti.kz

Голевая феерия и «бетон» в обороне. Как Скабелка распределил роли для новичков «Барыса»

В ноябре казахстанский клуб «Барыс» укрепил состав двумя опытными легионерами, которым сразу отвели ведущие роли в команде. На двоих они провели более 600 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в четырех последних играх за столичную команду набрали в дуэте три очка. О позициях новичков в команде Андрея Скабелки — в материале корреспондента Vesti.kz.

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На долгий период выбыли из строя защитник Виктор Сведберг и форвард сборной Финляндии Ииро Пакаринен. Оба были в основном составе, а шведа даже планировали заиграть за сборную Казахстана. Им на смену прибыли Атте Охтамаа и Линус Виделль. Хоккеисты даже более опытные, чем травмировавшийся дуэт, но они готовились к сезону не в команде и их форма пока далека от оптимальной.

Заменили новички одноклубников и в ротации. Виделль выходит в первой тройке и активно используется при розыгрыше большинства. В четырех встречах Линус пока забил только один гол, но Скабелка верит, что нападающий может быть более продуктивен, ведь он знает о его снайперских подвигах и ждет голевую феерию. Для сравнения: Пакаринен в 17 играх за «Барыс» забил три гола и отдал пять голевых передач (все три шайбы в большинстве).


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Проводят Виделль с Пакариненом примерно равное время на льду — около 18 минут. Что касается Охтамаа, то финский защитник проводит на льду на три минуты больше, чем Сведберг, — 22 минуты против 19. По результативности Атте уже перекрыл результат Виктора: две передачи в трех играх против одной в пяти. Но это не главный показатель для Охтамаа — в первую очередь он должен быть надежен у своих ворот и страховать Даррена Дица.

Виделль с Охтамаа должны помочь «Барысу» в борьбе за позицию в верхней части таблицы Восточной конференции. Сейчас у столичной команды 35 очков и четвертая строчка. От девятого места, которое занимает «Автомобилист», отделяют всего четыре пункта. Ближе к плей-офф должны вернуться Пакаринен со Сведбергом и расширить ротацию.

Напомним, завтра, 22 ноября, казахстанский «Барыс» принимает «Ак Барс» из Казани. Встреча с лидером «Востока» начнется в 19:30 по столичному времени.

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