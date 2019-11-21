«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, разгромив минское «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дубль на своей счет записали Каспарс Даугавиньш (14-я и 35-я минуты) и Александр Хохлачев (34, 44), по одной шайбе забросили Артем Федоров (10), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). В составе белорусской команды отличились Франсис Паре (3) и Теему Пулккинен (12).

Матч прошел на «Арене-Мытищи» в связи с тем, что 23 ноября на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы «Ленинград» и Noize MC.

Команды встречались 9 сентября, тогда минский клуб в гостевой встрече одержал победу со счетом 5:4.

Московский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 38 очков. «Динамо», потерпевшее третье поражение кряду, идет на последнем, 12-м месте, имея в активе 23 очка в 29 матчах. В следующем матче «Спартак» примет нижнекамский «Нефтехимик» 25 ноября, минский клуб в гостях сыграет с омским «Авангардом» 23 ноября.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 13, 21.11.2019, 19:30 Авангард 1 Автомобилист 2 ОТ

«Авангард» прервал серию из трех побед

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях в овертайме переиграл омский «Авангард» со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8) и Георгий Белоусов (63), у проигравших отличился Сергей Шумаков (52).



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Нападающий «Авангарда» Сергей Широков провел 550-й матч в КХЛ, ранее он выступал за ЦСКА и СКА. 400-ю игру в КХЛ провел Шумаков, защищавший ранее цвета ЦСКА и новосибирской «Сибири».

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» идет на восьмом месте, набрав в 28 матчах 33 очка. «Авангард», потерпевший третье поражение подряд, занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко в 30 играх.