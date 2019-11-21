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21 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, разгромив минское «Динамо»

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 7:2 обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на арене в Мытищах.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дубль на своей счет записали Каспарс Даугавиньш (14-я и 35-я минуты) и Александр Хохлачев (34, 44), по одной шайбе забросили Артем Федоров (10), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). В составе белорусской команды отличились Франсис Паре (3) и Теему Пулккинен (12).

Матч прошел на «Арене-Мытищи» в связи с тем, что 23 ноября на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы «Ленинград» и Noize MC.

Команды встречались 9 сентября, тогда минский клуб в гостевой встрече одержал победу со счетом 5:4.

Московский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 38 очков. «Динамо», потерпевшее третье поражение кряду, идет на последнем, 12-м месте, имея в активе 23 очка в 29 матчах. В следующем матче «Спартак» примет нижнекамский «Нефтехимик» 25 ноября, минский клуб в гостях сыграет с омским «Авангардом» 23 ноября.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 13, 21.11.2019, 19:30

Авангард1Автомобилист2ОТ

«Авангард» прервал серию из трех побед

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях в овертайме переиграл омский «Авангард» со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8) и Георгий Белоусов (63), у проигравших отличился Сергей Шумаков (52).


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Нападающий «Авангарда» Сергей Широков провел 550-й матч в КХЛ, ранее он выступал за ЦСКА и СКА. 400-ю игру в КХЛ провел Шумаков, защищавший ранее цвета ЦСКА и новосибирской «Сибири».

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» идет на восьмом месте, набрав в 28 матчах 33 очка. «Авангард», потерпевший третье поражение подряд, занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко в 30 играх.

В следующем матче екатеринбургский клуб примет ЦСКА 24 ноября, «Авангард» днем ранее дома сыграет с минским «Динамо».

Спартак
7:2
2:2, 2:0, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1321.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)МУП "Арена Мытищи", 5987 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокКрэйг Вудкрофт
Вратари
Юлиус ГудачекД. Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
01:46Командный штраф
02:51Франсис Паре(Владислав Еременко, Райан Спунер)
09:22Артем Федоров(Робин Ганзл)
10:06Александр Никишин
11:58Теему Пулккинен(Андрей Костицын, Никита Крыскин)
13:17Каспарс Даугавиньш(Анатолий Никонцев)
13:44Кирилл Готовец
18:25Александр Китаров
2-й период
23:07Анатолий Никонцев
33:33Александр Хохлачев(Максим Гончаров, Мартиньш Карсумс)
34:36Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Анатолий Никонцев)
35:54Командный штраф
3-й период
41:12Анатолий Никонцев(Каспарс Даугавиньш)
43:22Александр Хохлачев(Артем Федоров, Робин Ганзл)
46:41Андрей Костицын
50:45Дмитрий Вишневский
54:51Мартиньш Карсумс
55:36Максим Цыплаков(Михаил Юньков)
Овертайм
60:00Михаил Котляревский
Статистика
12Штрафное время8
4Игра в большинстве6
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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