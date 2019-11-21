Вудкрофт: «Спартак» умело сыграл на неопытности минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:7).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:7).
«Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно в первые 5−7 минут. Было ощущение, что сегодня мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество в матче. Стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах.
Во втором периоде просто перестали кататься. Перестали работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера. Тактически мы отдали нити игры сопернику, и он воспользовался этим. «Спартак» умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать моменты.
В третьем периоде всё было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат", — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского клуба.
|Олег Знарок
|Крэйг Вудкрофт
|Юлиус Гудачек
|Д. Тэйлор(Михаил Карнаухов)
|01:46
|Командный штраф
|02:51
|Франсис Паре(Владислав Еременко, Райан Спунер)
|09:22
|Артем Федоров(Робин Ганзл)
|10:06
|Александр Никишин
|11:58
|Теему Пулккинен(Андрей Костицын, Никита Крыскин)
|13:17
|Каспарс Даугавиньш(Анатолий Никонцев)
|13:44
|Кирилл Готовец
|18:25
|Александр Китаров
|23:07
|Анатолий Никонцев
|33:33
|Александр Хохлачев(Максим Гончаров, Мартиньш Карсумс)
|34:36
|Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Анатолий Никонцев)
|35:54
|Командный штраф
|41:12
|Анатолий Никонцев(Каспарс Даугавиньш)
|43:22
|Александр Хохлачев(Артем Федоров, Робин Ганзл)
|46:41
|Андрей Костицын
|50:45
|Дмитрий Вишневский
|54:51
|Мартиньш Карсумс
|55:36
|Максим Цыплаков(Михаил Юньков)
|60:00
|Михаил Котляревский
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)