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21 ноября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: «Спартак» умело сыграл на неопытности минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:7).

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Источник: РИА "Новости"

«Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно в первые 5−7 минут. Было ощущение, что сегодня мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество в матче. Стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах.

Во втором периоде просто перестали кататься. Перестали работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера. Тактически мы отдали нити игры сопернику, и он воспользовался этим. «Спартак» умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать моменты.

В третьем периоде всё было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат", — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского клуба.

Спартак
7:2
2:2, 2:0, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1321.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)МУП "Арена Мытищи", 5987 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокКрэйг Вудкрофт
Вратари
Юлиус ГудачекД. Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
01:46Командный штраф
02:51Франсис Паре(Владислав Еременко, Райан Спунер)
09:22Артем Федоров(Робин Ганзл)
10:06Александр Никишин
11:58Теему Пулккинен(Андрей Костицын, Никита Крыскин)
13:17Каспарс Даугавиньш(Анатолий Никонцев)
13:44Кирилл Готовец
18:25Александр Китаров
2-й период
23:07Анатолий Никонцев
33:33Александр Хохлачев(Максим Гончаров, Мартиньш Карсумс)
34:36Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Анатолий Никонцев)
35:54Командный штраф
3-й период
41:12Анатолий Никонцев(Каспарс Даугавиньш)
43:22Александр Хохлачев(Артем Федоров, Робин Ганзл)
46:41Андрей Костицын
50:45Дмитрий Вишневский
54:51Мартиньш Карсумс
55:36Максим Цыплаков(Михаил Юньков)
Овертайм
60:00Михаил Котляревский
Статистика
12Штрафное время8
4Игра в большинстве6
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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