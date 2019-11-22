«Зовите меня в сборную, если надо там все песочком посыпать». Забавный разговор с Павлом Дацюком

Источник: РИА "Новости"

«Идеальный — это шар»

— Вы решили судьбу матча с «Авангардом», отдав в овертайме прекрасный пас на пустой угол. Что для вас главное в дополнительное время? Многие боятся не пропустить.

— Когда шайба у нас — конечно, ты хочешь забить. Когда шайба у них — ты думаешь, как бы не пропустить и отобрать шайбу для своей команды. Все просто.

— У вас — пять очков в последних шести матчах. Была серия из четырех игр с очками. Вы чувствуете, что выходите на идеальный уровень?

— Идеальный — это шар, — заметил Дацюк. — Но здорово, что команда выигрывает. Это самый большой плюс. Отсюда хорошее настроение. А очки не совсем важны.

— У вас не возникало чувства в первых семи-восьми матчах: «Эх, я могу намного больше…»?

— Мне всегда так кажется. Но это не значит, что я на самом деле так могу, — засмеялся Павел. — Надо судить по игре. У каждого — своя задача и роль на определенный период. Так что главное — помогать команде. Об этом я больше думал в первых матчах.

«Я не собираюсь рекламировать табак»

— Приятно видеть, когда «Автомобилист» побеждает. Но был момент, когда ваш клуб шел последним в Восточной конференции. Что-то необъяснимое происходило с вашей командой.

— Ну почему же? «Вышел Дацюк» — вам же эксперты говорили. Простое объяснение.

— Но нелогичное.

— Не знаю. Может быть, почувствовали уверенность. Потом перестали забивать, и уверенность ушла. От этого начались какие-то ошибки, их было много. Начали пропускать, не было голов. Вот и получился период, что мы шли без побед. А в каких-то матчах даже шансов не было.

— Шли разговоры, что Дацюк запретил табак и снюс в раздевалке «Автомобилиста». Это так?

— Я не собираюсь это рекламировать. Поэтому давайте такой вопрос пропустим.



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— То, что вы пропустили начало сезона, помогает чувствовать себя более свежим?

— Не сказал бы. Все-таки предсезонка для этого и есть, чтобы почувствовать себя — тем более в новой команде. Пообщаться, поиграть с партнерами на льду. Привыкнуть к ним.

А во время сезона с возвращением приходится наигрывать какие-то звенья. Вклиниваться. И каждый уже по-своему начинает играть. Из-за этого достаточно тяжело. Особенно мне в этом сезоне получилось так.

Совсем не просто.

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«Я ВАМ НУЖЕН КАК ХОККЕИСТ ИЛИ НОМЕР КАКОЙ-ТО ИСПОЛНИТЬ?»

— Сейчас на официальном сайте КХЛ началось голосование на «Матч звезд». Вышла статья с заголовком «Ждем Волшебника…» Что об этом думает сам Павел Дацюк?

— Я вам там нужен как хоккеист или чтобы я какой-то номер исполнил? Я просто пока не знаю, — изумился Дацюк. — На самом деле это здорово, конечно. Но все-таки у нас есть много молодых перспективных игроков, которые должны ехать на «Матч звезд» и проявлять себя, чтобы зрители их узнавали, поддерживали.

— Кто бы это мог быть от «Автомобилиста»?

— Из молодых? Голышев. Еще из молодых? Обидин, Хрипунов, Рассейкин. Но надо им дать больше шансов.

— Вы же не говорили, что ушли из сборной России. А скоро Кубок Первого канала, да и чемпионат мира не за горами. Нет ли у вас мечты?.. Или тогда говорите, что закончили со сборной.

— Ну хватит. Что вы меня здесь-то внаглую колете? — засмеялся Дацюк. — Если будет… Гололед в Москве — давайте посыплю вам там все песочком.

— Тогда вопрос еще жестче: Майка Бэбкока уволили из «Торонто».

— Я только сегодня прочитал об этом.

— Его сегодня и уволили.

— Да, я увидел новость… Удивительно. Бэбкок — хороший специалист. Может быть, у него не все получилось в «Торонто». Я не знаю, сколько у него еще было лет контракта. Четыре года? Но все бывает в хоккее.

«Мне тяжело говорить об НХЛ, уже давно не смотрю этот хоккей»

— Может, Бэбкок не перестроился под современный хоккей?

— Мне тяжело говорить о хоккее, который я уже давно не смотрел и не смотрю.

— Вообще игнорируете НХЛ?

— Смотрю только моменты, когда забивают наши ребята или передачи отдают.

— Но в НХЛ до сих пор забивают голы в стиле Дацюка. Вот так отличился форвард «Вашингтона» Якуб Врана.

— Это здорово. И у форварда есть конечная цель. Если ты сделал финт и забил — это здорово. Если сделал и не забил — это не очень хорошо.

— Но хоть Врана красиво повторил?

— Очень. Главное, он играет под номером 13. Но в красной майке это смотрелось бы лучше, чем в белой.

— А у вас есть мечта — сыграть в «Матче звезд» на новой арене в Екатеринбурге, которая открывается в 2022 году?

— Это сейчас уже новая мечта появляется. А так — даже, честно, об этом не думал.

— Может, на «Дацюк-Арене»?

— Нет, там не будем.

— Напоследок — вопрос о «Торонто» и Бэбкоке. Правдивы ли слухи, что вы с Хенриком Зеттербергом — «евроблизнецы», как вас называли, — уставали от Бэбкока?

— Я не думаю. Но в течение длинного сезона, когда большое напряжение и давление серьезное — у нас была задача выиграть Кубок Стэнли, — каждый друг от друга устает. Нужны какие-то передышки, но мы их находили. По крайней мере, у меня это получалось. Я мало читал газет, не переводил с английского. Поэтому мне было хорошо. И вообще я классно проводил время в «Детройте».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

Голы: Шумаков, 51:45. — Мэйсек, 7:54. Белоусов, 62:46.

Павел Лысенков