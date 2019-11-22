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Анонс матча «Барыс» — «Ак Барс»

22 ноября столичный «Барыс» примет на домашней арене казанский «Ак Барс», сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

Перед этой встречей во вторник барысовцы обыграли в овертайме «Автомобилист». Первые шайбы в сезоне забросили Дмитрий Шевченко и Линус Виделль. На 57-й секунде экстра-периода Даррен Диц принес «Барысу» первую в сезоне победу над «Автомобилистом».

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 13, 22.11.2019, 16:30

Барыс-Ак Барс-

Вратарь Эдди Паскуале, которому в среду исполнилось 29 лет, отразил 35 бросков. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на 4-й позиции, заработав 35 очков в 27 играх. Нападающий Антон Сагадеев готовится сыграть свой 150-й матч в Лиге. Защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен — в списке травмированных.

«Ак Барс» прибыл в Казахстан из Новосибирска, где в среду обыграл местную «Сибирь» — 4:1. Дубль оформил Кирилл Петров, по шайбе у Даниса Зарипова и Мэтта Фрэттина, еще две передачи у Джастина Азеведо. В таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав в 28 играх 45 очков. В списке травмированных игроков три нападающих: Олег Ли, Дмитрий Воронков и Владимир Ткачев. Это вторая игра между «Барысом» и «Ак Барсом» в сезоне — 26 октября в Казани хозяева были сильнее 3:2.

Напомним, что во втором перерыве матча пройдет благотворительный аукцион в поддержку Вилена Прокофьева.

Начало матча на «Барыс Арене» — в 19:30 по времени столицы Казахстана.

БЕЛОЗЕРОВ Иван

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