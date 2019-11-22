Анонс матча «Барыс» — «Ак Барс»
22 ноября столичный «Барыс» примет на домашней арене казанский «Ак Барс», сообщает Prosports.kz со ссылкой на
22 ноября столичный «Барыс» примет на домашней арене казанский «Ак Барс», сообщает Prosports.kz со ссылкой на
Перед этой встречей во вторник барысовцы обыграли в овертайме «Автомобилист». Первые шайбы в сезоне забросили Дмитрий Шевченко и Линус Виделль. На 57-й секунде
Вратарь Эдди Паскуале, которому в среду исполнилось 29 лет, отразил 35 бросков. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на 4-й позиции, заработав 35 очков в 27 играх. Нападающий Антон Сагадеев готовится сыграть свой 150-й матч в Лиге. Защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен — в списке травмированных.
«Ак Барс» прибыл в Казахстан из Новосибирска, где в среду обыграл местную «Сибирь» — 4:1. Дубль оформил Кирилл Петров, по шайбе у Даниса Зарипова и Мэтта Фрэттина, еще две передачи у Джастина Азеведо. В таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав в 28 играх 45 очков. В списке травмированных игроков три нападающих: Олег Ли, Дмитрий Воронков и Владимир Ткачев. Это вторая игра между «Барысом» и «Ак Барсом» в сезоне — 26 октября в Казани хозяева были сильнее 3:2.
Напомним, что во втором перерыве матча пройдет благотворительный аукцион в поддержку Вилена Прокофьева.
Начало матча на «Барыс Арене» — в 19:30 по времени столицы Казахстана.
БЕЛОЗЕРОВ Иван